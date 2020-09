Zoila Luna aclara que no le interesa trabajar en el Estado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Tras la solicitud que le hiciera la humorista dominicana Cheddy García al presidente Luis Abinader, de designar a la comunicadora Zoila Luna como presidenta de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, para “poner fin a la música tóxica”, esta última aclaró que no le interesa trabajar en el Estado.

“No me interesa trabajar en el Estado. Tengo un objetivo muy claro en este momento y no pretendo apartarme de él. Las posiciones del Estado no están hechas para mí, o yo no estoy hecha para trabajar en el Estado”, contestó Luna en su cuenta de Twitter a una seguidora que le cuestionó sobre el siguiente paso que daría en su carrera.

Se recuerda que hace algunas semanas atrás, García escribió en su cuenta de Instagram “que la pongan ahí, para romperle el… a toda esta basura tóxica… Ya que algunos hombres no pueden, QUE GOBIERNEN LAS MUJERES”, refiriéndose a su deseo de ver a Luna presidir la referida comisión.

Al momento está abierta la vacante para presidir la institución que tiene como objetivo evitar que en República Dominicana se realicen espectáculos públicos y emisiones radiofónicas que ofendan la moral de la sociedad, pues el primer mandatario de la nación destituyó a JM Hidalgo, quien fungía como el presidente de dicha comisión.

