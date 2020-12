La comunicadora Raquel Ureña lanza podcast de crecimiento personal titulado “Expendejos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Seguro muchos recordaran a Raquel Ureña como la intrépida comunicadora del programa Ritmo New York o por su antiguo trabajo en Telemicro, canal 5, sin embargo, como muchos talentos dominicanos, emigró a Estados Unidos y actualmente, se lanza como creadora digital con su propio podcast titilado “Expendejos” con el fin de crear un espacio que brinde recomendaciones para dar lo mejor de nosotros mismos y hacer que el esfuerzo nos haga progresar.

La comunicadora y actriz lanzará de manera semanal entrevistas a personas de todos los campos, haciéndolos confesar sus vulnerabilidades y los obstáculos reales a los que se han enfrentando en el camino hacia el éxito.

“En la vida se nos presentan muchas situaciones que pueden llevarnos a hacer que nos sintamos derrumbados. Es por ello que este podcast compartirá historias inspiradoras que nos permitirán enfocarnos en la capacidad que tenemos todos los seres humanos de reponernos ante la adversidad y a la vez obtener una ganancia de dicho suceso”, explicó.

Este nuevo canal de comunicación lanzado por las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public y YouTube se convertirá en cada episodio en una excelente fuente de información, aprendizaje y entretenimiento.

“Hemos creado el podcast perfecto para quienes desean controlar o superar las situaciones, retos, o dificultades que se te presentan día a día, por ejemplo: no hacer pendejadas con el dinero, no decir pendejadas en entrevistas de trabajo y hasta no hacer pendejadas en una cita amorosa, de esto y otros temas tratará Expendejos”, finalizó.