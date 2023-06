La comunicación interna, clave de una marca empleadora sólida

La comunicación interna es un factor clave para construir una sólida marca empleadora en el competitivo mercado laboral actual. Según Alexander Formanchuk, experto en comunicación interna, este es el vehículo de transmisión de la filosofía institucional hacia los colaboradores. Asegurar esto, es tener coherencia de marca, más allá de lo visual.

No se logra con prohibiciones ni exigencias, se logra con consciencia y campañas internas que generen empatía y transmitan valores. Es crear una cultura sólida que genere pertenencia entre ellos y homologue procesos.

Una marca empleadora sólida

Las empresas están constantemente buscando formas de atraer y retener a los mejores talentos, y una manera efectiva de lograrlo es desarrollando una marca empleadora sólida. Esta marca tiene base en la reputación de la empresa como empleador, considerando aspectos como su cultura, valores y beneficios.

La marca empleadora no es solo para retener el talento, es crear una imagen donde cualquier persona que esté dentro perciba los valores institucionales.

La credibilidad de las instituciones de manera interna es crucial para mantener la coherencia, tanto así que eso implica en tener disciplina con lo que se dice y hace.

Dentro de los elementos más importantes para construir una marca empleadora sólida se encuentra la comunicación interna. Consiste en compartir información con los empleados acerca de la empresa, sus objetivos y su cultura.

Cuando los empleados están bien informados sobre la empresa, es más probable que se sientan comprometidos y sean más productivos. Además, esto aumenta la lealtad hacia la empresa y la probabilidad de que la recomienden a otros.

Existen diversas estrategias para mejorar la comunicación interna. En primer lugar, es fundamental crear una cultura de comunicación abierta, fomentando la participación de los empleados y su comodidad al expresar ideas, opiniones y realizar preguntas. Asimismo, es valioso utilizar una variedad de canales de comunicación para llegar a los empleados, como el correo electrónico, las intranets, los boletines y las redes sociales.

Al mejorar la comunicación interna, las empresas pueden fortalecer su marca empleadora. Tener este elemento de manera sólida ayuda a atraer y retener a los mejores talentos, mejora el compromiso y la productividad de los empleados, y reduce la rotación de personal.

La comunicación interna es clave de una marca de empleadora sólida

Se presentan algunos consejos adicionales para construir una marca empleadora sólida a través de la comunicación interna:

Transparencia: Los empleados desean conocer tanto los éxitos como los desafíos de la empresa. Es importante ser sincero con ellos y compartir información relevante.

Autenticidad: No intentes ser algo que no eres. Sé genuino y permite que tus empleados vean tu verdadera personalidad y los valores de la empresa.

Coherencia: Mantén una comunicación regular con los empleados y asegúrate de que tus mensajes sean coherentes en todos los canales de comunicación empleados.

Creatividad: Usa la creatividad en tus comunicaciones internas, buscando formas atractivas e interesantes de transmitir la información.

Siguiendo estos consejos, las empresas pueden construir una marca empleadora sólida que les ayudará a atraer y retener a los mejores talentos. La figura de coordinador de comunicación interna juega un papel relevante a la hora de crear estrategias.

Esta persona debe tener alto respeto entre los colaboradores y mantener una imagen sólida en la institución, pues será la generadora de acciones para llevar la filosofía institucional hacia los colaboradores. Además, debe estar comprometida con crear los mejores canales de comunicación interna para producir mejores procesos.

Debe ser buen líder y comunicador, capaz de resolver conflictos y actuar como un mediador cuando sea necesario. Se resume como pensador estratégico.

Por: Mabel Vásquez





