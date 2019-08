La competencia real en el PLD es el 70%: ¿Qué tanto se aleja Leonel o lo despegan del mismo?

No está en discusión que el candidato oficial del partido gobernante para las próximas elecciones generales del año 2020 va a ser el expresidente; doctor Leonel Fernández Reyna.

Es que esa es la percepción con Leonel en el PLD y en todo el territorio nacional, lo que viene fortalecido por un trabajo ininterrumpido y tesonero de casi dos años, lo cual no lo discute absolutamente nadie, ya que el doctor Fernández, es el político criollo que ha estado al junto de sus principales hombres y mujeres más activos y mejor aceptado en la población.

Lo descripto anteriormente, ya no es en las calles que se da tal percepción, ahora comenzaron o han seguido las encuestas martillando sobre el particular, lo que ha traído a la memoria unos planteamientos de algunos, ya que decíamos, cuando se despeje el camino y sea obvio que Danilo Medina no podrá reelegirse para el 2020, la precandidatura de Leonel se va a disparar y despegar abismalmente de las demás del PLD y de la oposición.

Estas competencias internas muy por debajo frente a las aspiraciones de Leonel, son tan así, que ya se observa en las encuestas, multiplicando al que más se le acerca, por encima de las seis (6) veces, es decir, un 67% contra un 11% ¿Qué le parece?

En este contexto, lo que se está dando y se va a intensificar más, según se acerque el próximo día 6 de octubre, es que si Leonel se va a despegar un poco más del 70% en las votaciones de las Primarias Abiertas o si el danilismo soportado en el poder del Estado y en sus vetustas estructuras, provocará que el presidente del PLD no llegue a esa respetada cifra.

Es algo así o parecido, al choque entre el Poder del Pueblo y la decisión inexplicable desde el interior de su propia organización, para impedir que sea un candidato seleccionado con números envidiables por la mayoría del pueblo dominicano.

Pero el asunto no se quedaría ahí, si no fuera porque el método que aparentemente se podría utilizar o intentan aplicar, es con el apoyo de los recursos estatales, donde el primer puntal serían los empleados públicos de las diferentes instituciones; las centralizadas y las descentralizadas.

Por supuesto, también los ayuntamientos controlados por ese sector estarían involucrados en esa vileza, y no precisamente por empujar a los servidores públicos a que voten, sino por obligarlos a elegir forzosamente en contra de por quién simpatizan.

Es que en honor a la verdad, no se tiene en el danilismo enquistado en el poder, el precandidato con el perfil ni la popularidad para enfrentar a este verdadero titán; sobrenombre político muy bien ganado y que es respetado y reconocido como un ganador hasta por sus más enconados opositores.

Y eso, que ahora en su propio Partido, algunos que vuelan bajitos no quieren admitir el peso y la figura de Leonel Fernández, pero el 6 de octubre van a saber lo que es «un peine bueno en unos cabellos malos», y si fuera que al que van a peinar es de pelo lacio o un calvo, peor aún, hasta les molestaría esa acción del peinado electoral a favor del León.

Esa es la verdad «monda y lironda» en la competencia interna por la candidatura presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana.

En definitiva, Leonel tiene el pleito ganado, eso es razonable admitirlo, ahora bien, el porcentaje con que va a ganar, eso dependerá de algunas variables y las circunstancias, por lo tanto, ahí no voy a jugar con la certeza del dato.

Autor: José Núñez

