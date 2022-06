“La ciudad Perdida”: aventura en la selva de basura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Mi necesidad de ver imágenes que me hagan pasar un rato entretenido me ha llevado a consumir, durante casi dos horas, un producto de la Paramount titulado “La ciudad perdida”, una película que sigue esa tendencia recuperada en años recientes por la industria de Hollywood de realizar aventuras situadas en la selva. Por lo que me cuentan, fue filmada aquí, en República Dominicana, aunque por razones obvias se omiten las referencias geográficas.

La dirigen los hermanos Aaron Nee y Adam Nee, dos directores de los que no tengo la más mínima idea y de los que no me atrevería ni asomarme a revisar su escasa filmografía tras lo que he atestiguado. Su comedia romántica de aventura es un tremendo disparate y solo me produce una sensación de abulia cuando veo a los personajes acartonados de Sandra Bullock y Channing Tatum perdidos en la jungla de los clichés. Muy pocas veces encuentro el humor o el sentido de diversión del que tanto hablan los supuestos profesionales. En pocas palabras, me parece una cinta bastante aburrida.

Tras una pequeña secuencia que anuncia el lado metanarrativo, su historia sigue a una escritora de novelas románticas de aventura, algo huraña, llamada Loretta Sage, cuyo dominio de una lengua antigua la lleva a ser secuestrada por un magnate durante una de sus giras promocionales, con la finalidad de que pueda traducir un tesoro escondido en una isla tropical.

A partir del episodio, la trama manosea de forma mecánica las viejas fórmulas del género de aventura, en la que el héroe, encarnado ahora por el tonto modelo de las portadas de la literatura de Loretta, sale a la selva para rescatar a la damisela en peligro de las garras del típico villano megalómano que anhela adueñarse del tesoro escondido por la civilización ancestral en una cueva desconocida.

Exceptuando una breve pero efectiva participación de Brad Pitt como una parodia del militar entrenado que mata a todos, no logro para nada divertirme con las situaciones ridículas que se le presentan a la escritora del traje púrpura y el modelo miedoso que en su realidad asume la identidad del aventurero que interpretaba en las novelas de ella, sobre todo porque son terriblemente previsibles cuando lo único que hacen es hablar sandeces con fines sentimentales entre flora exótica y escapar de los malos ineptos que siempre fracasan en el intento para impulsar tontamente el argumento del amor como la única cosa de valor, además de que son personajes unidimensionales, pueriles, que solo rellenan los folletos de las descripciones de los estereotipos con sus acciones absurdas. Ni siquiera me imagino lo que pasaba por la cabeza de los guionistas que lo escribieron.

Noto, eso sí, cierta química entre Bullock y Tatum cuando coquetean en la jungla a la luz de las fogatas, pero me resultan igual de huecos que los secuestradores que interpretan Daniel Radcliffe y el dominicano Héctor Aníbal. Todo lo demás me resulta postizo en su aventura en la selva de basura, y lo olvido tan pronto como ruedan los créditos.

Ficha técnica

Título original: The Lost City

Año: 2022

Duración: 1 hr 52 min

País: Estados Unidos

Director: Aaron Nee, Adam Nee

Guion: Dana Fox, Oren Uziel, Adam Nee, Aaron Nee

Música: Pinar Toprak

Fotografía: Jonathan Sela

Reparto: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Héctor Aníbal

Calificación: 4/10

