La China: Seguir ascendiendo en el ranking mundial es la meta de las Reinas del Caribe

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ascender en el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) es la meta que se han puesto las chicas de las Reinas del Caribe, a juicio de una de sus pilares, Lisvel Eve Mejía, “La China”.

La República Dominicana tiene años entre las mejores 10 naciones del mundo, en este momento ocupa el noveno lugar con 272 puntos.

Las criollas están delante en el escalafón de potencias como Canadá, Argentina, Alemania, Colombia, México, entre otros países.

¿Por qué no han escalado más de ahí? Es la pregunta que se hacen los fanáticos del voleibol criollo, a lo que la China le responde lo siguiente.

“Ya a nosotros nos cuesta estar entre los mejores 10 del mundo”, soltó la opuesto nativa de Puerto Plata, a este redactor en un Live de Instagram este martes.

“Son países que tienen escuelas, universidades de donde reclutan a sus atletas”, agrega la también bloqueadora de 28 años, sobre los equipos que están por encima de dominicana como Japón, Estados Unidos, Italia, entre otros.

“Somos un país pequeño, que solo tenemos el proyecto de Cristóbal Marte”, añade.

“A nosotros se nos hace hasta difícil entrenar en el Pabellón de Voleibol (Ricardo Gioriver Arias). Cuando no es que está para una feria, es para un concierto”, agrega. “Nosotros vamos a practicar en una cancha, pero esa cancha es alquilada también para otro deporte, y eso aunque ellos no lo entiendan (no dijo a quien), nos perjudica bastante para los entrenamientos de cara a eventos internacionales importantes”.

Dijo que esos países que están arriba de las Reinas del Caribe tienen canchas propias para ellas hacerlo todo. “Mientras otras selecciones tienen canchas permanentes adecuadas para entrenar y prepararse, nosotros lo hacemos con lo que tenemos”, indica.

Empero, narra que “si seguimos trabajando fuerte, podemos lograrlo. Es una meta que tenemos como selección. Debemos seguir enfocadas en lo que tenemos que hacer, para seguir ascendiendo”, narra, a pesar de las vicisitudes.

Como ejemplo puso a potencias como Estados Unidos, que tiene varios equipos de una selección, mientras que ellas van con un solo equipo a todos los eventos.

“El gobierno nos ayuda como puede cada año ayuda, pero entrenar aquí no es optima para nosotras”, subrayó.

Quiere llevar clínicas a Puerto Plata

La China no olvida de su natal Puerto Plata, donde nació, pero que salió a temprana edad a la ciudad de Santo Domingo.

Mediante el live, varias jóvenes le pidieron llevar clínicas a su natal, por lo que ella aceptó el reto.

“Espero que cuando esto pase (la cuarentena) pueda ir y llevar mis conocimientos a mi pueblo”, acotó, a lo cual este redactor se comprometió de canalizar con las autoridades de dicha provincia, a través de amigos periodistas.

“Claro que sí, quiero ayudar, quiero llevar mis conocimientos a Puerto Plata, me comprometo”, aseguró.

Comentó que gracias a Miriam García, exatleta de voleibol se motivó a jugar esa disciplina, cuando tenías unos trece años, donde vino a vivir a la capital y entrar al proyecto de selecciones nacionales que dirige Cristóbal Marte, presidente, junto a los entrenadores Gioriver Arias y Mayo Sibilia.

Jugar en Japón

Narró en el conversatorio que jugar en Japón es lo máximo para ella como atleta “Ir a Japón y jugar es algo a otro nivel. Impresionante como montan un evento. Decir que le hemos ganado varias”, añadió.

Dijo que Japón, número siete del mundo en el escalafón mundial es un equipo rápido, pequeño y a la vez difícil.

Admitió que jugar contra Puerto Rico es más llamativo que contra Cuba, ya que ahora mismo el nivel de esa selección está por encima, por lo que lo disfruta bastante, además de que ya es un clásico entre las dos naciones.

Maquillarse para jugar

Narró la China en la conversación que ya es costumbre entra las jugadoras de voleibol maquillarse para jugar.

“Ya es normal, el voleibol es un show. Todas las jugadoras del mundo se maquillan, claro, antes no. Eran otros tiempos”, aseveró.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

