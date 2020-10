La cédula adolescente

Es una indelicadeza que la Junta Central Electoral en estos momentos proponga la entrega de la cédula a menores de doce años. Lo que se tiene es que fortalecer todo lo relativo al registro civil. Lo demás, debe estar en poder de las nuevas autoridades.

Si ya los miembros de la JCE están recogiendo sus papeles, no es el momento para proponer la entrega de una cédula especial para los menores de edad. Se justificaría esta medida, en el hecho de que los adolescentes tienen problemas para registrar a sus hijos.

Los integrantes de la Junta lo que deben es trabajar en el poco tiempo que les queda para poner todos sus papeles en claro, y estar listo para hacer la mejor de las transiciones. Tuvieron una administración accidentada y llena de inconvenientes, por lo que no deben echar ahora una mancha que podría ser negra.

No me gusta que a los menores se les entregue cédula, a pesar de que se han hecho aclaraciones de que con ese documento no podrán votar, ni tampoco dejarán de ser dependientes de sus padres, porque ello no les da la mayoría de edad.

Es una indelicadeza tomar resoluciones cuando se está abandonando un cargo. Lo más puntual sería dejar una sugerencia a los nuevos jueces sobre la alegada importancia de entregar una cédula especial a los menores de edad.

En vez de la creación de la cédula a los menores, la obligación fundamental de la JCE tiene que ser agilizar y ampliar todo lo referente al registro civil. En cada maternidad se debe inscribir a los recién nacidos, para que cuando la madre sea dada de alta se lleve toda la documentación legal requerida.

Es cierto que los menores tienen problemas para registrar a sus hijos. Un inconveniente serio si tomamos en cuenta la gran cantidad de niñas embarazadas y padre adolescentes. Lo ideal para el momento es que la JCE cree un mecanismo para que los chicos puedan legalizar a sus hijos, sin tener cédula.

Los jueces de la JCE fracasaron en realizar unas elecciones normales. Dieron muchos tropezones desde las primarias de los diferentes partidos políticos; se empantanaron en las municipales y chocaron con una pared en las nacionales.

Por suerte para el país en la etapa final de las elecciones actuaron con la mayor de las transparencias y pudieron conducir un proceso que fue libre y democrático, y donde no se hicieron denuncias masivas de fraudes. Recojan los escritorios, es la única opción visible que tienen los miembros de la Junta. !Ay¡, se me acabó la tinta..

Por Manuel Hernández Villeta