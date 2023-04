La casa real británica crea un emoji para la coronación de Carlos III

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A menos de un mes de la coronación, el palacio de Buckingham ha anunciado una noticia que deja claro que a pesar de las tradiciones que mantiene la monarquía británica esta vive también en el siglo XXI: razón por la cual han creado un emoji especial para celebrar el gran día de Carlos III, según lo dio a conocer la cuenta real «The Royal Family» en Twitter.

El emoji fue revelado el domingo 9 de abril y se inspira en la corona dorada y enjoyada del siglo XVII de San Eduardo, una pieza con gorro de terciopelo morado y 444 piedras preciosas y semipreciosas, la misma que llevó la reina Isabel II en su acto de coronación en 1953 y la misma que lucirá Carlos III en su día.

De acuerdo al diario «El país», esta es una manera de poner en valor la más antigua de las coronas que posee la monarquía británica, considerada como pieza principal de las joyas del reinado. El nuevo emoticono apareció por primera vez el lunes en las publicaciones oficiales en Twitter relacionados con la gran ocasión, que durará tres días, y va acompañado de hashtags como #Coronation #CoronationConcert #CoronationWeekend #CoronationBigLunch o #TheBigHelpOut.

A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation#CoronationConcert#TheBigHelpout#CoronationWeekend#CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M

