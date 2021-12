La casa de “Mi Pobre Angelito” ahora está disponible en Airbnb

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Si de pequeño soñaste con vivir en la mansión de los McCallister, esta es tu oportunidad. La casa de “Mi Pobre Angelito” esta disponible en la plataforma de Airbnb para reservación.

La noticia se dio a conocer justo después del lanzamiento del reboot en Disney plus llamado “Mi Pobre y Dulce Angelito”. El hogar ubicado en Chicago abrirá sus puertas a los fanáticos en exclusiva este 12 de diciembre.

Buzz McCallister, el hermano mayor del personaje de Macaulay Culkin será el anfitrión de la estancia. La misma tendrá disponibilidad hasta para cuatro personas.

“Puede que no me recuerden como particularmente acomodador”, Buzz fue citado en un comunicado de prensa, «pero he crecido, y estaría totalmente dispuesto a compartir la casa de mi familia – incluso mi pizza – contigo durante esta temporada de celebraciones. Solo les pido que no hagan que mi tarántula, Alex, pierda el tiempo”.

La experiencia de Airbnb en la casa de Mi Pobre Angelito ofrece “abundantes cantidades de la pizza más fina de Chicago” y “una cena con velas de macarrones con queso hechos en el microondas”, además de un meet & greet con la tarántula mencionada y un set de LEGO de la casa de Mi Pobre Angelito que los visitantes pueden llevarse a sus casas.

“Puede ser que ahora todos seamos más viejos y más sabios ahora, pero nunca somos lo suficientemente viejos como para disfrutar de las vacaciones”, Buzz se mantiene explicando. «Así que este año, pasa tus vacaciones bien acompañado en la casa de mis padres.»

