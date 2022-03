La carrera de Medicina del Intec obtiene calificación de excelencia

Comparte esta noticia

En el informe del monitoreo del cumplimiento de las Normas para la Regulación y Acreditación de las Escuelas de Medicina, el Mescyt consideró que el Intec está en capacidad de ser evaluado por cualquier institución nacional o internacional.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La carrera de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), única del país acreditada a nivel internacional, obtuvo una calificación de excelencia en la evaluación de cumplimiento de las Normas para la Regulación y Acreditación de las Escuelas de Medicina en la República Dominicana.

Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), otorgó a Miguel Robiou, decano del Área de Ciencias de la Salud Intec, el informe que refiere que, “los niveles de cumplimiento del Intec con las Normas para la Relación y Acreditación de las Escuelas de Medicina en la República Dominicana, son excelentes”, y le otorga una puntuación de 937 puntos sobre 1000.

El Ministerio estableció que la institución deberá definir las acciones necesarias para garantizar el mantenimiento y avance continuo en su nivel de excelencia. El informe indica además que “aun con algunas observaciones realizadas durante el recorrido por sus instalaciones y evidenciadas en este informe, el Intec está en capacidad de ser evaluada por cualquier institución nacional o internacional”.

Tras recibir los resultados, el decano del Área de Ciencias de la Salud del Intec dijo sentirse sumamente satisfecho, pues el informe reafirma una vez más que el trabajo realizado por el personal administrativo y de las diferentes áreas con los estudiantes es siempre apostando a una mejoría constante. Robiou, quien también preside la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina (Adofem), sostuvo que la evaluación refleja el compromiso el Intec con la excelencia.

En 2018 la carrera de Medicina del Intec recibió la acreditación internacional de la Caribbean Acreditation Authority for Education in Medicine and Other Health Professions (CAAM-HP), convirtiéndose en la primera y única del país en obtener el aval de un organismo reconocido por la World Federation for Medical Education (WFME).

A partir del año 2023, Estados Unidos solo reconocerá los títulos de estudiantes egresados de escuelas de Medicina acreditadas a nivel internacional.

Más sobre la evaluación

Los resultados de la visita de monitoreo y seguimiento a las escuelas de medicina, correspondiente al año 2021, fueron entregados durante una reunión en la que participaron autoridades de las 11 escuelas de medicina que funcionan en el país.

Los parámetros tomados como referencia por el Mescyt para la evaluación son: identidad institucional, estructura académica administrativa, programa educativo, base curricular, metodología de evaluación, investigación, resultados del programa formativo, estudiantes, admisiones y registro, código de confidencialidad y secreto profesional, requisitos de graduación. Además, prevención de enfermedades, medidas de bioseguridad, emergencias y desastres, cuerpo docente e infraestructura.

La actividad estuvo también presidida por Luis Scheker, presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana; Carmen Evarista Matías, viceministra de Educación Superior y Juliana Fajardo, consultora del departamento de Educación Médica del Mescyt.-

