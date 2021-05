La caribeña Granada prohíbe la entrada a viajeros de Brasil y la India

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El Gobierno de Granada anunció este martes la prohibición de entrar en la isla caribeña a viajeros que hayan estado en Brasil e India en los últimos 14 días, medida que busca frenar la propagación de la pandemia del coronavirus en ese pequeño territorio insular.

“Esto significa que nadie con un historial de viajes previo de 14 días desde India o Brasil podrá entrar en Granada. Las personas que hayan estado en esos países tendrán que pasar un tiempo ‘relevante’ -que no fue especificado- en un tercer estado que les permita ingresar”, dijo en declaraciones a medios locales el ministro de Salud, Nickolas Steele.

El titular de la cartera dijo que el Gabinete gubernamental acordó restringir a los viajeros provenientes de esos dos países entrar en Granada por consejo del comité de especialistas de la isla contra la covid-19.

En la actualidad, Granada tiene un caso asintomático importado y desde que se diagnosticó a la primera persona en marzo de 2020 el número total de infectados alcanza los 161, a lo que hay que añadir una muerte.

El programa de vacunación de la isla, que comenzó el 12 de febrero, está en marcha y las autoridades informaron que más de 13.000 personas han recibido la primera dosis, mientras que más de 3.000 están completamente vacunadas con AstraZeneca.

No obstante, los funcionarios de Salud han expresado abiertamente su preocupación por el lento ritmo de vacunación que se suministra a todos los ciudadanos mayores de 18 años.

El director médico de Granada, Shawn Charles, dijo que un número significativo de trabajadores del área sanitaria dudan en vacunarse, mientras que varios trabajadores de primera línea en el sector del turismo se niegan a hacerse la prueba de detección a pesar de que han sido clasificados como “potencialmente expuestos”.

“Estas personas se resisten a las pruebas”, dijo Charles, después de explicar que estos trabajadores son principalmente los del departamento de limpieza de hoteles.

“La vacunación es una de las formas más efectivas de proteger a las personas”, dijo.

Charles señaló además que las autoridades han notado que si bien ahora existe una política que permite que las personas completamente vacunadas ingresan en la isla pasando 48 horas en cuarentena, se han detectado casos frecuentes de individuos incluidos en viajes en grupo no vacunados.

“Hay personas que no están vacunadas y no tienen el mismo nivel de protección contra la enfermedad. Por eso, en casos de grupos mixtos deben tratarse como no vacunados”, matizó.

Dijo además que hay personas que han tratado de engañar a las autoridades locales con documentos falsos de vacunación y de resultados de pruebas de PCR.