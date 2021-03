La cantante Yuri asegura que le hicieron brujería “por envidia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- En un video difundido en la cuenta de YouTube de la congregación a la que pertenece Yuri, la cantante reveló que en los momentos cumbre de su carrera, en su juventud, fue receptora de halagos, triunfos, y reconocimientos, pero también de muestras en envidia de personas que le tenían un rechazo por el solo hecho de ser una cantante famosa.

La intérprete de “Hombres al borde de un ataque de celos” reveló que cuando tenía 24 o 25 años y su carrera artística estaba en un punto cumbre, fue víctima de algunos “trabajos de brujería”, de los cuales se dio cuenta porque localizó elementos inusuales alrededor de su casa.

Yuri dijo que debido al gran éxito que estaba experimentando en su carrera en ese momento, y cuando su triunfo musical era notorio, se percató que también “levantaba envidias” entre algunas personas que codiciaban el éxito que había cosechado a su corta edad.

Una persona con conocimientos esotéricos le confirmó a la cantante veracruzana que dicho “trabajo” se lo habían realizado “por envidias” pues el triunfo que estaba logrando en su carrera despertaba malos pensamientos en otros colegas.

“Me acuerdo que me tiraban afuera de mi casa lechuzas con moños rojos, me tiraban cenizas de huesos de muerto, el trabajo que me hacían por la envidia”, contó.

FUENTE: INFOBAE