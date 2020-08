La canalización de ríos evitaría inundaciones y pérdidas millonarias por el paso de fenómenos atmosféricos meteorológicos

Debido a los efectos del Cambio climático, cada vez será más activa e intensa la temporada ciclónica, situación que provocará fuertes eventos de fenómenos naturales, con vaguadas, tormentas y huracanes, que traerán consigo grandes aguaceros, causando desbordamiento, por las grandes avenidas, que producen alteración en cause de ríos, arroyos, cañadas y canales de riego anegando los sembradíos, calles, viviendas y poblaciones enteras, causando con ellos grandes pérdidas económicas y humanas, los llamados desastres naturales, lo que se produce a la falta de políticas públicas y una real estrategia de mantenimiento de las cuencas acuíferas.

Se hace imprescindible extraer los materiales y sedimentos de los ríos, cañadas y canales de riego. Es necesario que las nuevas autoridades tracen un plan encaminado a buscar soluciones a un problema de fácil solución, siempre y cuando existan criterios definidos para solucionar un grave mal que por décadas ha perjudicado a los más desposeídos.

La falta de normativas de Ordenamientos Territorial, miles de familias residentes en las zonas de influencia de ríos, lagunas y cañadas han sufrido los rigores de las grandes crecidas, e inclusive han perdido decenas de sus parientes y sus pertenencias que han sido arrastrados por las grandes crecidas de esta corriente natural de agua.

El país, no está preparado para enfrentar este problema, pues mientras los grandes ríos no sean canalizados debidamente y se le dé un adecuado mantenimiento, el peligro continuará latente porque los cauces de estos afluentes están repletos de materiales y sus sistemas no soportarían más aguas provenientes de las lluvias. Actualmente hay que invertir alrededor de 25 mil millones de pesos para canalizar los ríos del país.

LA extracción de materiales de los ríos, siempre que se ejecute conforme a los protocolos y las normas establecidas, podría además de solucionar los problemas causados por las inundaciones, aportaría millonarios recursos económicos al gobierno y a las Alcaldías por medio a la venta de arena y grava a las empresas constructoras.

Además, enfatizó que se podrían con esos materiales reconstruir miles de kilómetros de autopistas, avenidas y carreteras del país resolviendo con ello las reiteradas demandas de la población a nivel nacional. Esto es un problema que hay que resolver, por lo que es conveniente que el gobierno a través de la Ley No. 47-20 de Alianzas Público –Privadas, realice la canalización de los ríos sedimentados a nivel nacional.

Por lo que es pertinente que el Presidente Lic. Luis Abinader nombre una comisión para resolver el problema de sedimentación de los ríos, y así evitar tragedias cuando se producen grandes crecidas de esas fuentes acuíferas. Repetimos.

Consideramos que los ríos del país requieren ser canalizados, pero de manera técnico-científica, orientada por el Ministerio de Medio Ambiente y dirigido por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Supervisado por el ministerio de Obras Públicas y fiscalizadas por una comisión integrada por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores(CODIA), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas (ACOPROVI) y la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON) y el Capítulo de Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, por tratarse de un tema muy delicado, controversial y muy necesario para la población.

Los materiales extraídos de los ríos sería conveniente comercializados a través de la Asociación Dominicana de Ferreteros, como forma de transparentar los trabajos.

Si se deja esa labor al sector privado o al Estado, sin la debida fiscalización, se podría propiciar una gran depredación de los ríos.

Es transparente que los precios a que se comercialicen los materiales extraídos de los ríos sedimentados sean analizados para que lleguen al menor costo posible al sector de la construcción.

Por Teodoro Tejada