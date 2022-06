La campaña contra Margarita y la supuesta imposición de Danilo

El ataque viene desde varios flancos, son tantos que parecería que no tiene origen ni una cabeza, ni que alguien se habría adelantado a crear una estrategia para ganar sin ganar. Nada es al azar y la política dominicana es muy predecible, y cuando uno saca de circulación de una manera “sencilla” a alguien que pudiera molestar a más de uno, pues el plan podría cuajar si son varios que tienen el propósito de joderte. La campañita contra la “doña” está tan bien pensada que desde hace tiempo los amplificadores pagados de la opinión que otro piensa, dicen y repiten, con la intención de repetir tantas veces una mentira para convertirla en verdad, al más fiel estilo de Joseph Goebbels. Todos saben que soy un hombre de Miguel Vargas, pero si yo no digo lo que pienso sobre lo que quieren hacer con la “doña”, siento que me puedo morir.

En tal sentido, se encontró una manera de que la gente piense que el líder tiene preferencia y busca imponer su criterio. Nada más falso que eso , en esta telaraña de perversidad que busca enredar a la “doña” , uno podría encontrarse desde sus adversarios internos y externos hasta el más rancio machismo que todavía existe , al cual se le añade el pensamiento de que la mujer no es capaz de hacer las cosas igual o mejor , nada más falso que eso .

El extinto caudillo Joaquín Balaguer, para mí el dominicano que más sabia de las cosas del poder, llamaba por esos años a un joven llamado Danilo Medina “El estratega” y aunque nadie es perfecto y hasta el mejor estratega en algún momento falla; estoy convencido de que el menos interesado en imponer a alguien en las primarias del PLD, es el propio Danilo Medina, porque el PLD está obligado a salir bien de ese evento. Pero me voy más lejos, la “campañita” tiene tan poco sustento, que la estructura danilista está repartida entre todos los candidatos, y de esa estructura la que menos proporción tiene es la “doña”. Los estrategas que forman parte del equipo de la “doña” deben saber dos cosas: A la gente no le simpatiza que se le esté imponiendo algo o alguien (que es lo que se quiere vender) y que la fortaleza de la “doña” está en la gente de la calle que no está organizada ni milita en el PLD. En tal sentido, desde su sector externo su equipo debe empadronar a todo el vivo…

“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes que próximo, y el año que viene”. Sir Winston Churchill

