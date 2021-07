La Cámara de Diputados reconoce al cronista deportivo Rubén de Lara

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados entregó este jueves un pergamino de reconocimiento al periodista y locutor Rubén de Lara Hernández, por sus méritos y grandes aportes a la comunicación social y deportiva.

El reconocimiento fue a iniciativa del diputado de La Vega Agustín Burgos. Este indicó que como legislador, con el reconocimiento a Rubén de Lara Hernández lo que busca es contribuir a mantener vivia la memoria histórica de La Vega.

“Nosotros, en Rubén de Lara reconocemos una persona de grandes aportes a la provincia, decimos a nuestra provincia porque quiero ubicarme en la provincia de La Vega no ha existido en décadas actividades deportivas, social, de progreso que no tenga la marca, la presencia y el apoyo de Rubén de Lara”, expresó Agustín Burgos.

Dijo que como congresista se siente orgulloso de compartir la ciudadanía vegana con una persona con los aportes que ha hecho a la provincia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que constituye un honor en presencia de diputados de las diferentes bancadas y a iniciativa del doctor Agustín Burgo el que el Congreso Nacional otorgue un importantísimo reconocimiento a una persona como Rubén de Lara.

“Yo solo quiero decir que el Congreso Nacional y la Cámara de Diputados, nos sentimos muy honrados en el día de hoy entregar este importantísimo reconocimiento a una persona que se destacó altamente no solo en el periodismo, no solo en la locución, no solo en lo talentoso, sino también desempeñando altas funciones públicas para orgullo de la Vega y del pueblo dominicano”, precisó Pacheco.

Alfredo Pacheco definió a Rubén de Lara como un ejemplo de los dominicanos que debemos tener siempre bien en cuenta, por lo que la Cámara de Diputados de la República Dominicana le otorga tan merecido reconocimiento.

Al pronunciar las palabras de gracias a la Cámara de Diputados, el periodista y locutor Rubén de Lara dijo que su padre que murió un 25 de diciembre de 1960 se siente orgulloso de él como hijo, que fue quien lo llevó a la radio un año antes de su muerte.

“Durante 56 años mantuve el programa La Vega y los Deportes. Una lucha titánica y constante por los mejores intereses de la juventud dominicana. Agradezco al doctor Agustín Burgos y por ende a todos los partidos políticos de esta Cámara de diputados este reconocimiento” expresó.

Al recibir el pergamino de reconocimiento Rubén de Lara garantizó a la Cámara de Diputados que no lo defraudará jamás, tras asegurar que sus hijos presentes en el acto deben sentirse orgullosos del padre que tienen.

Asimismo, aprovechó para pagar una deuda de gratitud con el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco por haber modificado el Presupuesto General del Estado del año 2003 para contemplar una partida para la construcción de la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en La Vega.

“Yo tengo una deuda de gratitud, Hace muchos años nosotros luchábamos porque La Vega tuviera una extensión de la UASD, el doctor Roberto Reyna, que era rector hicimos un radio maratón, apenas se captaron 5 millones de pesos y lo entregamos a la universidad y Reyna nos dijo que para iniciar los trabajos se necesitaban 20 millones de pesos y nos preguntamos a quién se los pedimos”, dijo Rubén de Lara.

Agregó que entonces se dirigió a donde Alfredo Pacheco, entonces presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces Alfredo Pacheco, quien en una modificación del Presupuesto General de la Nación donde se contempló el dinero para la extensión de la UASD en La Vega.

“Y Alfredo Pacheco en una modificación del Presupuesto General de la Nación, que les envió en ese momento el doctor Leonel Fernández, dijo a pero aquí están los 20 millones de pesos que necesita La Vega para la UASD. Alfredo Pacheco, tenía esa deuda de gratitud a usted, gracias del alma, porque esa Casa del Pueblo está dando sus frutos en La Vega, son muchos los muchachos, hasta sirvientas y la sirvienta de mi casa se graduó en estos días”, puntualizó Rubén de Lara.

La resolución fue leída por la secretaria del bufete directivo de la Cámara de Diputados Soraya Suarez en la que se destacan los aportes que en materia de deporte y comunicación ha hecho el cronista deportivo y periodista Rubén de Lara.

En la actividad celebrada en el Salón de Dignatarios Danilo Medina asistieron la vicepresidenta Olfanny Méndez, los voceros Julio Fulcar del PRM, Máximo Castro Silverio del PRSC y los diputados Jesús Martínez Alberti, Plutarco Pérez, Santiago Vilorio, Juan Medina y Julio Brito entre otros.-

