El poder saca lo peor de las personas, saca esos monstruos que todos llevamos dentro y que la gente no es capaz de percibir hasta que nos explota un escándalo en las manos, producto del trabajo que ejecuta el poder en la mente de los hombres. El poder es como una droga que hace alucinar a la gente con un mundo ideal, en el cual uno es capaz de ir por la vida haciendo y deshaciendo, creyendo que lo uno hace mal no tendrá consecuencias. El poder, esa droga que ilusiona y apasiona , muchas veces logra desequilibrar los cerebros que ya de por sí no están en condiciones de asumir , que lo único seguro que tiene el poder es que es efímero , que se acaba pronto , que el tiempo cuando tienes poder un día parece tener seis horas y pasan “volando”. Siempre he dicho que para gestionar el poder hay que tener el cerebro bien atornillado, los cinco sentidos sanos y en el caso del género masculino, la bragueta de los pantalones bajo control.

Siguiendo con la capacidad de destrucción y corrupción que tiene el poder, su efecto alucinógeno en los hombres, que no hace más que alterar la percepción de realidad. Con permiso de Nuria Piera y su programa de investigación, me voy a permitir opinar sobre el asunto que tiene a la cámara de cuentas en calzoncillos… (Suponiendo que en todo lo que se comenta haya un ápice de verdad)

En tal sentido, el caso de Janel Ramírez Sánchez (actual presidente de la Cámara de Cuentas), me hace recordar un escándalo que hizo saltar del cargo a quien fuera en ese momento, “el poderoso” director del Fondo Monetario Internacional. Hablo del francés Dominique Strauss-Kahn. Conocido por las siglas DSK. Al término de su gestión en el FMI, se proyectaba como seguro presidente de Francia, hasta que los demonios aquellos y el poder se combinaron, provocando un coctel molotov que le dio la estocada mortal a su vida pública. Este personaje carismático de la política francesa fue ministro de figuras de la talla de Mitterrand y Chirac (ambos presidentes de la república francesa), acabó preso en New York acusado de acoso sexual por una camarera de habitación y teniendo que pagar una multa de seis millones de dólares, por supuesto tuvo que renunciar del FMI en 2011 y quien hubiese sido presidente de Francia, acabó ahogando su carisma y prestigio en una letrina. A Janel, parece que el poder también le ha jugado una mala pasada. Janel , por lo que pude investigar , es un joven brillante en el ejercicio de la contabilidad , graduado con los más altos honores , oriundo de Monte Plata e hijo de dos profesores . Janel, brillante contador que no escapa de los efectos del poder en el cerebro de los hombres.

Finalmente, un consejo a Janel, de alguien que no le desea ni un mal ni un bien: La dimisión del cargo es el camino más fácil y rápido para salir del impasse, claro está, de ser cierto todo o una parte de lo que se dice, y Nuria investigó. Desaparezca por un tiempo y tome un cargo de bajo perfil con mucha remuneración económica, como el que tenía, el ahora director de migración en la dirección de aduanas, donde sus funciones eran tan reales como la perpetuidad del poder en la vida de los hombres.

Por: Pedro René Almonte M.

