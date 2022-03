La Cámara Británica anuncia finalistas de segunda edición de concurso música clásica 

Comparte esta noticia

La gran final será celebrada el 26 de marzo en el Teatro Nacional.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara Británica de Comercio en República Dominicana (BritchamDR) anunció los nombres de los nueve finalistas de la segunda edición de la Young Musician of the Caribbean Award, entre los cuales destacan seis jóvenes músicos dominicanos, una violinista puertorriqueña, un flautista haitiano y una joven cellista de Islas Caimán.

Los amantes de la música clásica podrán asistir al concierto y competencia final, que tendrá lugar en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito el sábado 26 de marzo próximo.

Las boletas están disponibles para quienes deseen presenciar la final de música clásica para instrumentistas entre 12 y 26 años de las islas del Caribe.

Esta competencia, organizada por BritchamDR, se realiza en alianza con la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres y la Universidad de Bangor de Gales.

Finalistas

Los finalistas de la categoría Junior son Juliette Flaquer, Joshua Reyes y Juan J. Henríquez, todos de República Dominicana.

En la categoría Senior, Johan Reyes y Davidson Reyes, dominicanos, y Dequan Smith, de Islas Caimán. Por último, en la categoría Joven Profesional fueron seleccionados Jacques Duverly Nannley (Haití), Rafael Méndez (Rep. Dominicana) y Danira Rodríguez (Puerto Rico).

El prestigioso jurado a cargo de la selección está conformado por David Watkin, Iwan Llewelyn-Jones y Claire Wickes, tres jueces británicos con amplia trayectoria y experiencia en la adjudicación de competencias juveniles.

“El objetivo del Young Musician of the Caribbean Award es dar a conocer el talento de nuestros jóvenes músicos, de cualquier nivel académico o clase social, y apoyarlos en su formación con un programa educativo en el Reino Unido y otras actividades complementarias. Queremos posicionar a la República Dominicana como eje cultural de las islas caribeñas y estrechar lazos en la región”, explicó Leonel Melo, presidente de BritchamDR.

El galardón

El premio también cuenta con el apoyo de la Embajada Británica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, The Doughty Family Foundation, Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Royal Conservatoire of Scotland, así como con la reconocida violinista Aisha Syed, a través de su fundación “Music for Life”, la Fundación Amigos del Teatro Nacional y la Fundación Sinfonía, las cuales colaboran de forma especial con el programa educativo del premio.

La Cámara Británica extendió un especial agradecimiento a las empresas que le acompañan en esta importante misión en apoyo a impulsar la carrera de estos jóvenes talentos de la música clásica: INICIA, Altice Dominicana, Renaissance Jaragua, Listín Diario y Plan Lea, Banco Popular Dominicano, Voluntariado Banreservas, Rizek Cacao, AFP Crecer, Banco Central de la Rep. Dominicana, Pediavac, Dr. José De Jesús, Lift Air Group, Amadita Laboratorio Clínico, Banco López de Haro e Ibufar, de Grupo Mallén. Cuenta además con la colaboración de Homewood Suites by Hilton, Pellerano Nadal, Salto Creativo, TIMM, Emely Tours y Tráfico.

BritchamDR es una Cámara de Comercio establecida en la República Dominicana hace más de 30 años con el fin de promover el intercambio comercial y de servicios, así como el arte y cultura con el Reino Unido.

Relacionado