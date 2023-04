La Cámara Baja de EE.UU. pide a China la liberación «inmediata» de Mark Swidan

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- La Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría republicana, solicitó este martes al Partido Comunista chino la liberación «inmediata» del estadounidense Mark Swidan, condenado a muerte en China por tráfico de drogas.

Swidan, según recalcó la resolución aprobada de forma unánime por los legisladores de la cámara, se encuentra arrestado de forma «injusta y arbitraria».

El estadounidense fue «secuestrado» el 13 de noviembre de 2012 por oficiales de la Oficina de Seguridad Pública durante un viaje de trabajo, según ese texto y detenido formalmente en diciembre de ese año acusado de formar parte de una conspiración criminal junto con otras 11 personas para fabricar y traficar drogas.

En 2019 fue condenado a pena de muerte, una sentencia que él apeló, y el pasado 13 de abril la Corte Popular Intermedia de Jiangmen rechazó el recurso de apelación presentado por Swidan y mantuvo su condena en suspenso durante dos años.

Los legisladores estadounidenses subrayaron en su resolución que no se encontraron drogas en su hotel, que los otros 11 individuos implicados en esa supuesta conspiración no le reconocieron o que su pasaporte evidencia que no se encontraba en China en el momento de los cargos que se le achacan.

La Cámara de Representantes solicitó al Gobierno chino y al Partido Comunista su liberación «inmediata» y reprochó a ambos que no se facilite a Swidan comunicación regular con su familia, contacto con diplomáticos estadounidenses o una evaluación médica independiente.

A su vez, se reclamó a la Administración de Joe Biden que intensifique los esfuerzos para liberarlo y que el país «use su voz» y voto en encuentros y organismos internacionales para denunciar el caso de Swidan.

Relacionado