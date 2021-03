La CAASD reitera está pagando prestaciones a excolaboradores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Felipe Suberví, reiteró este jueves que la institución está pagando las prestaciones laborales a sus excolaboradores conforme lo establece la ley, y que el proceso no se ha podido agilizar porque ha tenido que cumplir con las que no se les había pagado a personas desvinculadas a principio del pasado año cuando aún no estaban ellos en el gobierno.

Explicó que la CAASD se acoge a la ley 41-08 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que establece que las instituciones tienen un plazo de 90 días para efectuar los pagos.

“Y en estos momentos, nos hemos atrasado por la cantidad de casos que tiene el MAP, el cual por la pandemia del Covid, trabaja con menos personal de lo normal. Estamos en la disposición de cumplir con este compromiso, pero debemos agotar los procesos”, sostiene Suberví.

“Lo he dicho y lo reitero, no voy a cometer una injusticia, me considero ser una persona justa, y yo creo que, si una persona brindó un servicio, no importa del partido que sea, hay que darle sus prestaciones laborales. De hecho, por eso es que hemos tenido retrasos, porque estamos pagando prestaciones a excolaboradores que fueron desvinculados en meses anteriores cuando la institución era dirigida por las antiguas autoridades”, puntualizó Suberví.

El funcionario pidió a los excolaboradores que entiendan la situación por la que atraviesa la institución. “Cuando asumimos esta dirección, encontramos una deuda de mil millones de pesos por contratos de diversos servicios prestados. Todo esto, además de una nómina abultada de 5,888, de los cuales cerca de 2,000 llevaban años cobrando sin reportarse a sus puestos de trabajo”.

Tras dejar bien claro que llegó a la corporación oficial a realizar una gestión totalmente diferente, lo cual será evidenciado en los próximos meses, el servidor público aseguró que el mal manejo que imperaba en la CAASD, se acabó, y que por eso ha dicho en varias ocasiones que asume la responsabilidad legal que conlleva el proceso de la desvinculación de todas esas personas que cobraban sin trabajar, porque eso va en detrimento de todos los ciudadanos.

“Así que solo queda esperar, estamos trabajando para honrar el compromiso de pagar sus prestaciones, pero vamos hacerlo conforma a la ley”, aseveró.