La británica Emma Tucker será la nueva directora de The Wall Street Journal

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La británica Emma Tucker, actualmente directora de The Sunday Times, será la nueva máxima responsable de The Wall Street Journal, según anunció este lunes Dow Jones, la empresa editora del diario económico estadounidense.

Tucker, de 56 años, asumirá el cargo el próximo 1 de febrero y estará también al frente de la agencia Dow Jones Newswires, explicó la compañía en un comunicado.

Reemplazará a Matt Murray, que ha dirigido los dos medios desde 2018 y que pasará a ocupar un alto cargo en News Corp, el grupo de medios propiedad del magnate Rupert Murdoch y dueño de Dow Jones.

Murdoch controla también el británico The Sunday Times, donde Tucker llegó tras dejar The Financial Times y donde ocupó varios puestos antes de ser nombrada directora.

Almar Latour, consejero delegado de Dow Jones, calificó en un comunicado a Tucker como una “líder energética y con experiencia” capaz de lograr en The Sunday Times un crecimiento “sustancial” de las suscripciones y acumular premios por sus coberturas periodísticas.

Latour destacó también los logros de Murray al frente de The Wall Street Journal, que entre otras cosas ganó un premio Pulitzer en 2019 y vio cómo en cuatro años sus suscripciones se doblaban hasta casi 3,8 millones.

