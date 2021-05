La Biblia según Adán!

Se inició la audiencia anti Coral, rezando un versículo de la desacreditada Biblia, en el conocimiento de medida de coerción para los imputados en esa Operación Coral del Ministro Público en la que el principal implicado, el generalísimo de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, pastor de ovejas se arrodilla frente al desacreditado Cristo de Carne y hueso. Artillado con los evangelios de Juan, Romanos, Corintios y Lucas.

Se desbocó narrando, si es posible, si ellos no constituye un elemento ofensivo a la jerarquía de su uniforme, en cementar y embarbillar, edificar como su cultura, con sus ilusiones ópticas un escenario diferente que podemos encontrar en las sagradas escrituras”, presagió Cáceres en su intervención.

Volvió hojeando refranes cristianos halados por los moños para convencer a los representantes de la justicia, y fue el de Juan, del cual tomó varios capítulos y versículos, principalmente los pertenecientes a los capítulos 8 y 18

El general Adán Cáceres con rostro infantil pronuncia“Pilatos le pregunta eres tú el rey de los Judíos, Pilato espera una respuesta y Jesús le responde: ‘Mi reino no es de este mundo, si fuera de este mundo los que me siguen vinieran y me liberaran’”. Pero el “Cristo tomado de pendejo,” en una cruz de mentiras e injusticia, ni se entera…

Este general fuera de su laberinto refleja en estos nerviosos versos: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre”, además del versículo 44 del capítulo 8. Aleluya, tratando de confundir el tiempo. Continúa el discípulo del novedoso Abrahán, Vosotros sois hijo de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando el centinela del Ocampo vomitaba mentiras de suyó, con su fétido aroma evacuaba el “amemao tribunal.”

Ahora resulta que el Mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, imantado de perico, pero vestido aún con su ropaje de Cuervo/guaraguao, arrancó como Noé, en medio de este diluvio. Se tiró al nado sin brazos en lo profundo de este tenebroso y caudaloso Océano supuestamente sin tanques de oxígenos ni boquillas de mordaza… Ni él se lo cree,, quien/quienes serán sus lazarillos, de esta media isla embarazada de lobos/monstruos primogénitos de la envejecida corrupción, tal vez de ultramar… Pero de nuevo que esta despeinada noche sin tiniebla en su garganta reinen las garzas en los banquillos de los infiernos judiciales. AMEN

Los rígidos nervios del quepis de Adán se convirtieron de nuevo al evangelio discípulo de San Danilo y volvió a desenfrenarse orando y leyendo: Romanos 13:1: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”.

Igualmente hizo referencia al capítulo 15 de Corintios y finalizó con Lucas 20:25. El Generalísimo transformó el aroma justiciero esta sala de audiencia en una cueva más de sus mercaderes, iglesias evangélicas que sus locales estaban en el corazón de los barrios empobrecidos por sus mafias de entregadas corruptos… Gabriel García Marqués es un raso sin versos ni versículos, solo que el Gabo, antes de morir sembró en el alma de la humanidad verdades amargas en procura de que florezca la primavera de los humildes. en la bandera de solidaridad…

Pero nada que siga el entierro del Ocaso en el perfil de este tan esperado otoño. Y que continúe este temible añejo/ páramo militar/policial. ¿¡Y una solemne y estrepitosa voz de madera abre el juicio y cierra el hocico de la verdad/mentira! Para fortalecer el Circo de Melquíades(Cien Años de Soledad) El rebaño de Jehová tiene sed de justicia, porque la verdad nos hará realmente libre. Ahora si hay una penumbra/faro de frente a un enajenado pueblo intoxicado por sangre engavetada/coagulada en nuestro peregrinos tribunales, exige que el poder democrático se subleve contra la ira del corrupto otrora poder del fango, sinagoga de enloquecida pus…

Por Danilo Correa