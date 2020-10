La Beba Rojas dice que llegará hasta las últimas consecuencias contra Amelia Alcántara

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora y actriz venezolana radicada en el país, La Beba Rojas, manifestó que una cosa es “opinar” y otra cosa es “difamar”, por lo que llegará hasta las últimas consecuencias en el caso que levantó ante los tribunales contra la instagramer y modelo Amelia Alcántara hace unos meses por difamación.

“Una cosa es opinar y otra es difamar. Estoy de acuerdo con todo el que ve mi trabajo tenga una valoración, sea cual fuere; pero una cosa es opinar y otra cosa es difamar, y con respeto a mi honorabilidad como mujer, a mi fidelidad no solo a mi esposo, a mi familia, a mi hijo. No hay una sola persona ni en Venezuela, ni aquí en RD, ni el globo terráqueo que pueda decir jamás que me ha visto en una actitud inapropiada con nadie que no sea mi esposo, padre de mi hijo, mi persona favorita”, acotó.

La Beba dijo que con su pareja Fabio, padre de su hijo, tiene más de 20 años de relación. “Por lo que me parece sumamente irresponsable que en los medios de comunicación se permitan este tipo de actos”.

En ese sentido, Rojas aseguró que lo “peor” y lo más “triste” cuando se va al plano legal “y es el mismo abogado el que te dice: es que eso aquí no prospera” por lo que “te sientes como persona pública en un grado de indefensión tan grande, tan absoluto, tan triste, deplorable que tienes que buscar otras instancias por la vía regular que te digan si se puede”.

Sobre las disculpas “a la cual se vio obligada” Amelia Alcántara, según dijo La Beba, fue muy “ambigua”.

“No es porque yo me sienta mal que se pidió las disculpas es porque usted dijo una calumnia, es porque usted mintió es porque usted difamó a una persona”.

Por el momento la conductora del espacio “El Reperpero” y “La Opción 13.0” no tiene fecha de vistas en los tribunales dominicanos. Pero está esperanzada de que suceda pronto.

Las declaraciones, La Beba Rojas las dio en el espacio “Lente Abierto” que se transmite por Súper Canal 33 de lunes a viernes de 2:30 a 3:00 de la tarde.