La bandera [del error]

Por encima de que en República Dominicana existen grupos que quieren y promueven que se apruebe el matrimonio gay, el aborto libre y otras pretensiones sociales complejas que riñe claramente con la doctrina cristiana y la Constitución, es importante que se sepa y se acentúe la imperiosa necesidad de los servidores públicos están compelidos a conservar y respetar los símbolos patrios, a través del ejercicio decente en las oficinas del Palacio Nacional según el significado de su bandera, la Bandera Nacional (y que por demás la biblia forma parte integral de su Escudo según el libro de los evangelios Juan 8:32.

Por lo tanto en los hechos entendemos que el tipo de activismo que realiza la viceministra administrativa de la presidencia Dra. Delia Leticia Jorge Mera, de (intentar) levantar una bandera al orgullo gay en el despacho público, es inconsistente a los valores que promueve en sí misma la bandera dominicana y en consecuencia es una contradicción, un exabrupto y más que eso un atropello a la humilde visión de un presidente que ni siquiera permite que se coloque en ninguna de las oficinas públicas su fotografía, con el único fin de erradicar el culto a la personalidad presidencial, y que se eleve aún más la estatura y el deseo de los padres de la patria cuando proclamaron: Dios, Patria y Libertad.

Por eso y otras razones más, creo que el hecho de hacer activismo en defensa de los que, según su contexto de lucha, son excluidos, discriminados, abusados y abandonados no abre un camino liberal para cerrar el paso de derecho a otras partes de la sociedad (incluyendo con situaciones parecidas).

En el supuesto de que otros Viceministerios decidan, a partir de mañana, tomar las oficinas del Palacio Nacional con el absurdo, excéntrico, poco pueril y repugnante tufillo excusa de levantar otra bandera [del error] ahora por el “derecho” a las trabajadoras sexuales, ¿Qué podríamos decirles? Cuando ellas también sufren las mismas condiciones de intolerancia social, ¿o no?

Señora viceministro, creo que se equivocó de escenario político, esa no es la bandera para disentir. Ese no es el lugar, tampoco la ocasión. Y me parece que malinterpretó la sociedad abierta de la que habló el filósofo austríaco Karl Popper; por lo tanto le queda un camino abierto y es la revisión. Porque de insistir [en el error] es muy probable que pierda el respeto de los compañeros que le rodean y no confiarían más en su “defensa a la familia”.

Por Mathias R. Vizcaíno