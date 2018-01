La Autoridad Portuaria pasa por su peor momento

Por razones humanitaria, más que otra cosa, l presidente, Danilo Medina, tiene que tomar definitivamente el control de lo que está pasando en la Autoridad Portuaria Dominicana con cientos de trabajadores, la mayoría pertenecientes al Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), a los cuales no se le paga su liquidación, los derechos adquiridos ni las prestaciones automáticas, por aquello de que “lo demasiado hasta Dios lo ve”.

Urge que se llegue a un acuerdo amistoso con Miguel Vargas y la dirigencia del PRD, y se le cambie la Autoridad Portuaria Dominicana por la dirección General de Correos, para que algunos de esos problemas que están pendientes en la institución desde hacen más de 15 años, y que la gestión de Víctor Gómez Casanova no puede resolver, se le busque solución de una vez y por todas.

La situación en el organismo rector de los muelles del país se viene tornando cada día más difícil y complicada por la falta de sensibilidad humana y la incapacidad de sus actuales dirigentes pasa sacarla a camino.

Claro, queda evidenciado, en un futuro triunfo electoral del PRD cuáles son sus resultados al frente de la administración pública, ya que estamos completamente seguros de que la gestión de Víctor Gómez Casanova, principal hombre de confianza de Miguel Vargas, ha sido todo un fracaso.

Se recuerda que la pasada gestión encabezada por Mayobanet Escoto Vásquez, logro varios objetivos que resultaron básicos y fundamentales para el crecimiento de ese organismo gubernamental, como fueron el aumento salarial, reconstrucción del área física del local principal y de los muelles, un trato igualitario y humanitario para el personal, entre otros objetivos.

Por eso, hoy, a mis casi 80 años de edad, con la salida de los últimos cinco directores de la Apordom pertenecientes a las administraciones peledeistas, estamos enfermos, casi al borde de la muerte y pasando la de Caín, dando viajes al 12 de Haina, al Muelle diario, para cobrar $7,000 pesos pendientes de mi regalía; los derechos adquiridos (o prestaciones automáticas), y ni pensar en la liquidación después de 12 años al servicio de las cincos exitosas gestiones anteriores a la actual de Víctor Gómez Casanova.

Sale a relucir la falta de voluntad de los actuales dirigentes perredeistas al frente de la Autoridad Portuaria Dominicana, para realizar un préstamo, o alguna otra maniobra que le permita hacer un gesto humanitario frente a la sociedad, sobre todo con los ancianitos que tenemos casi 80 años para suministrarnos así fuera el pago mínimo de lo correspondiente a nuestra regalía de 7,000 pesos.

El PRD, su principal dirigente, ingeniero Miguel Vargas, propietario de la Autoridad Portuaria Dominicana, por un acuerdo de partidos, no ha dicho esta boca es mía, para referirse al tema y demostrarle a su país que él defiende el interés nacional y que está dispuesto a proteger a la clase más vulnerable por encima de todas las cosas, no importa a qué partido pertenezca. Eso haría un gran líder, sobre todo revestido de mucha sensibilidad y humanidad..

Asimismo, resulta insólito y conmovedor que un total de mil 751 exempleados de la Apordom desde hace más de 15 años, se encuentren a la espera del pago de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos, sin la intervención de ningún organismo competente, ni del ministerio de Trabajo. La mayoría han muerto o están como yo listo para un día de esto.

La situación es lamentable y llama poderosamente la atención de una sociedad en total estado de descomposición, ya que algunos de esos exempleados se encuentran pasando la de Caín, plagados de pobreza extrema, enfermedades y muchas deudas sin que el Estado dominicano, ni la Defensoría del Pueblo, el Colegio Dominicano de Periodista (en mi caso), ni el Ministerio de Trabajo ni ninguna otra institución acuda en su auxilio.

Recientemente, el director ejecutivo de Apordom, Víctor Gómez Casanova, manifestó que al cumplir un año frente a la entidad, ha pagado alrededor de 100 millones de pesos por concepto de prestaciones y derechos adquiridos a exempleados y exempleadas”, según trascendió la deuda restante asciende a 700 millones 127 mil 827 pesos.

Lo que no señala el actual director de la Autoridad Portuaria es que esos exempleados son seleccionados por favoritismo y privilegio de su gestión, ya que en mi caso, por ser del PLD, luego de haber laborado 12 años no se me quiere pagar ni las prestaciones automáticas, que incluyen la regalía, ni los derechos adquiridos ni la liquidación, como a ninguno de los demás exempleados excluidos de la nómina de esa entidad el año pasado.

Hemos acudido al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), a la Defensora del Pueblo, y a otras instituciones sin haber logrado ni siquiera el pago de los $7,000 pesos correspondientes a los últimos seis meses de trabajo del año 2017, después de haber laborado los últimos 12 años de mi vida en esa institución con cinco directores, comenzando con el almirante Sigfrido Pared Pérez en 2007.

El presidente mejor valorado de América y del mundo, mi líder incondicional de todos los tiempos, tendrás que asumir directamente por la Presidencia de la Republica, el pago de muchos de estos trabajadores la mayoría miembros del PLD, al igual que nosotros con casi 80 años de edad, enfermos y en situación de extrema pobreza.

Relacionado