La autoestima de la mujer

A veces, una amiga se nos acerca y nos llega a decir: “Cuando no se presentó en nuestra cita, mi autoestima quedo hecha pedazos”,

La autoestima solo es un proceso de dificultad, el cual nos lleva a perder el sentido común de las cosas, las mujeres con autoestima baja no saben qué hacer ni decir en el momento indicado solo se quedan pensando en que dirán las personas si ellas se mostraran tal cual como son.

No piensan si o hubiera, si juntamos ambas palabras sonaría, si hubiera, si hubiera una aceptación de las personas hacia ellas sin ocultar lo que son, mujeres decididas a enfrentar el mundo, sin importar lo que pase después, no importa las palabras que pudiste haber dicho o las que no pudiste decir, solo importa lo que eres, una mujer dispuesta a tomar decisiones dando cada paso hacia delante, sin mirar atrás, fijando los ojos hacia el futuro que es el único que te dice quién eres en verdad.

Tú que eres mujer, ¿Qué haces para evitar la falta de autoestima?, mujer levántate, muéstrate tal y como eres, fija tus objetivos, celebra tus metas, clasifica y disfruta tus logros, hay millones de mujeres en el mundo, pero pocas han tenido el valor de decir: “NO MAS AUTOESTIMA BAJA”, no dejen que fluya el pasado envejecido, pero sí que fluya lo inusitado, no te dejes llevar por los demás, ni hacer lo que otros quieren que hagas, haz lo que en verdad te gusta.

Recuerden esta frase: la vida pasa, mientras tú haces otros planes, dicha por “John Lennon”, a veces nos encontramos en ambientes diferentes a los que no estamos acostumbradas, y nos sentimos cohibidas de hacer muchas cosas, eso se debe a la falta de confianza en sí misma, pero más aún de lo baja que esta nuestra autoestima.

El director de Salud Mental del ministerio de Salud, doctor Alejandro Uribe, resaltó que la depresión ocupa un alto porcentaje en los indicadores de muertes, registrando hasta un 41 por ciento de los casos entre los meses de enero y junio del año 2019.

´´Las estadísticas establecen que las causas más comunes de suicidio son: asuntos pasionales con 16 porciento, dificultades de salud un 7 por ciento, problemas económicos un 6 por ciento, salud mental un 5 por ciento y un 22 por ciento se registró como causas desconocidas´´ destacó Uribe.

El doctor Uribe mencionó como signos de alarma o de conductas suicida a factores como: cambios de comportamientos o altibajos emocionales, sueño constante o insomnio, ansiedad, depresión, conductas autodestructivas, cambios en la alimentación, entre otros.

Vivimos según lo que percibimos de nosotras y de todo lo que nos rodea, percibir es volverse consiente del modo con que usted puede lidiar con sus características buenas y malas, todos los días sucede algo bueno que usted puede valorar y enriquecer, también suceden cosas malas con las cuales se puede aprender.

Por años la mujer ha sido sub valorada, en algunas culturas tiene que caminar varios pasos detrás del hombre en otras no se le permite siquiera sentarse a la mesa, sin embargo, estamos viviendo un cambio, una revolución, en el cual la mujer recibe la posición que se merece, no detrás del hombre para ser subyugada, no delante de él para ser humillada, si no a su lado compartiendo caminos, retos, obstáculos, pero también las alegrías y el éxito.

La Señora Elena Viyella de Paliza, Milagros Ortiz Bosch, Margarita Cedeño de Fernández, son algunos ejemplos de mujeres que han desempeñado importantes roles en la sociedad.

Les exhorto a todas las mujeres un mensaje de amor de una gran mujer la Madre Teresa de Calcuta: “Cuando no puedas CORRER TROTA, cuando no puedas TROTAR CAMINA, cuando no puedas CAMINAR USA UN BASTON, pero Mujer, NUNCA, NUNCA, NUNCA, TE DETENGAS.

Relacionado