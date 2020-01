La artista estadounidense Mariah Carey recibió el 2020 en Punta Canta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO. -La famosa cantante Mariah Carey eligió venir a República Dominicana específicamente a las cálidas aguas de Punta Cana, donde le dio la bienvenida al 2020.

“Happy new year”, escribió la artista estadounidense en su Instagram junto a una imagen en la que tiene como locación Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana, en la que también señala que es una colaboración pagada por el gobierno de República Dominicana.

La indicación de la celebrity de 49 años hace pensar que se trata de una invitación del Ministerio de Turismo junto a los hoteleros de la zona como parte de los esfuerzos que de manera conjunta hace el sector para atraer turistas a Punta Cana y al país luego de la campaña de descrédito de la que fue objeto en 2019 en medios de Estados Unidos.

La diva del pop y reina indiscutida de la Navidad recibe el 2020 con dos noticias, una buena y una mala.

La mala: su cuenta de Twitter fuera hackeada el último día del año. El timeline de la cantante se llenó de varias publicaciones ofensivas hacia diversas personalidades, incluyendo al rapero Eminem.

La buena: se convirtió en la primera artista en poner una canción en el número 1 de Billboard en cuatro década distintas. Es la única artista que logra poner el mismo éxito en los 90, los 2000, los 2010 y ahora al final de esta década y con el inicio de 2020.

El tema responsable es “All I Want for Christmas Is You”, que además es su décimo novena canción en ocupar el primer lugar del chart de Billboard. Sus primeros 14 fueron en la década de los 90 y logró colar otros cuatro en el nuevo milenio.

