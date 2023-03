La artista dominicana Xofi presenta su nueva canción «Bachateo»

En la producción realizada en Miami de la mano de Frank Santofimio, Ender Thomas, Yoel Henríquez, Mario Cáceres y Vladimir Muñoz ‘Cachai’, la artista le canta al empoderamiento femenino

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Influenciada por los ritmos de su tierra natal, con el calor y la frescura del Caribe, la artista nacida en República Dominicana, Xofi, presenta “Bachateo”, una canción que hace homenaje a sus raíces musicales y exalta la fuerza y determinación de las mujeres.

“Bachateo”, autoría de Xofi junto a Frank Santofimio, Ender Thomas, Mario Cáceres, Yoel Henríquez y Vladimir Muñoz “Cachai”, es una bachata que nace de la necesidad de conectar con su origen, de hacer una producción musical que reflejara el amor y el orgullo por su cultura.

“Esta canción me transporta a mi origen, representa lo que yo soy, me conecta con lo que crecí, con esas canciones que me acompañaron en mi infancia y desde donde nació el amor por la música, donde empezó todo. Me da mucha alegría que esta nueva etapa en mi proyecto, inicia con una Bachata que grita mi orgullo dominicano y mi amor por la historia de nuestra isla”, afirmó Xofi, sobre el proceso creativo del track que da paso a esta nueva faceta musical y que fusiona sus influencias latinas con ritmos actuales.

El videoclip filmado en Cap Cana, República Dominicana bajo la dirección de Luis Gomez, recrea en un concepto caribeño, la cultura de la isla y cuenta la historia audiovisual de una relación que no se define a través de situaciones cotidianas y la fuerza del baile, en medio del sublime cielo azul y la inmensidad de su mar.

“Bachateo”, es el primer single de las producciones musicales que Xofi presentará este año y en el que explorará su estilo y sello propio a través de la versatilidad de sus letras y sonidos, que buscan hablar y cautivar a una nueva generación.

De Quisqueya a Colombia, llevando la bandera de República Dominicana con mucho orgullo, Xofi iniciará la promoción musical de su single por el país cafetero, donde visitará las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla, entre otras.

Relacionado