La artista dominicana J NOA Se une a la familia Sony Music

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La artista dominicana J Noa firmó contrato con la disquera Sony Music Entertainment Centroamérica y Caribe (CAC), uniéndose así a una amplia y destacada cartera de artistas de la talla de Romeo Santos, Nicky Jam, Maluma y Residente, entre otros.

Como representante de la nueva generación de música urbana, la rapera y compositora se define como una artista natural y fiel a su estilo, que mantiene la integridad lírica sin comprometer su autenticidad.

Melissa Expósito, Presidenta de Sony Music Entertainment Centroamérica & Caribe mencionó: “Esta firma nos llena de emoción. Con solo 16 años de edad, J Noa es una artista poderosa con un gran talento para la composición y un futuro brillante por delante. Sus letras muestran una madurez más allá de sus años exponiendo injusticias vividas y observadas que transcienden idiomas y fronteras. Le damos la bienvenida a Sony Music con la ilusión de compartir su música con el mundo y darle voz a una nueva generación de talento dominicano”.

Nacida como Nohelys Jiménez el 17 de octubre del año 2005 en el municipio de San Cristóbal, J Noa se inspira desde su perspectiva como mujer adolescente en sus propias experiencias y en la realidad socioeconómica de los barrios de su país a través de géneros como el rap, el hip hop, el dancehall y el dembow.

“Haber firmado con Sony Music me confirmó que siempre hay luz al final del túnel y que mi talento es real. Me entusiasma que tendré más plataformas para llevarle al público mi propuesta de rap social, donde expongo mis vivencias en forma de canciones”, dijo J Noa quien tiene como objetivo ser reconocida internacionalmente como una nueva exponente del género rap y así aportar crecimiento a su natal República Dominicana.

Por su parte, Pedro Alegría, Director A&R de Sony Music Entertainment Centroamérica & Caribe, contó que, “Con solo ver segundos de sus freestyles en redes, supimos que J Noa era una estrella en ascenso. Esta firma no se trata de estadísticas ni números; sencillamente de talento puro, carisma y una poderosa propuesta artística”.

J Noa se autodenomina “La Hija del Rap” rindiéndole tributo a los artistas dominicanos Melymel y Lapiz Conciente conocidos como “La Mamá y el Papa del Rap”. La pasión por la música se desarrolló en la artista desde que tenía cinco años, y su primera canción la escribió a los ocho, luego de presenciar una pelea en su escuela.

En el 2018 J Noa comenzó a subir sus freestyles a redes sociales y dos años más tarde, se encuentra con el productor Johan Manuel Tibreyconocido como Fugi Music, CEO del sello El Kartel del Sur, quien la escucha en una reunión familiar y decide apoyarla como productor y manager para desarrollar su carrera. Fugi Music hace el acercamiento a la plataforma Francis Beat Rompe y es así como logra hacerse viral por sus participaciones en la plataforma.

“Frente a Frente” de Dj Scuff fue el freestyle que le permitió entablar comunicación con Rafa Arcaute, ejecutivo de Sony Music Entertainment y reconocido productor 15 veces ganador del premio Latin GRAMMY® y dos veces ganador del GRAMMY®, quien descubrió este talento y la trajo a la compañía. Arcaute comentó: “J Noa es una de las artistas mas jóvenes, honesta, talentosa y sensible que he conocido. Sorprende su madurez no solo al escribir, sino que también al expresar su compromiso con la música y sus historias. No solo es su velocidad, y su destreza en el rap, J Noa es una artista consciente tanto de sus orígenes como su visión de futuro”.

Y así comienza una carrera artística de la mano de un sello discográfico, con el que promete sorprender al público y la crítica especializada.

Relacionado