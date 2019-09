La aplicación para conseguir pareja “Facebook Dating” se lanza hoy en los Estados Unidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS. -Casi un año después de que comenzó a probarse en Colombia , Facebook Dating ahora está disponible en los Estados Unidos.

El producto, que está disponible para usuarios mayores de 18 años, aparecerá como una nueva pestaña dentro de la aplicación móvil de Facebook.

Las personas que optan por las citas pueden crear un perfil separado de su perfil principal de Facebook con un solo toque y conocer posibles parejas románticas entre sus amigos o, si eso te incomoda, completamente fuera de tu red de amigos existente.

Facebook dice que sugerirá coincidencias para usted en función de las preferencias que exprese cuando cree su perfil, junto con sus intereses y actividad de Facebook. La aplicación, que toma prestados muchos elementos de diseño de la aplicación de citas Hinge, le permite enviar un “me gusta” y un mensaje correspondiente a cualquier perfil que encuentre en el servicio.

No verá a sus amigos de Facebook en la aplicación a menos que use su función de “enamoramiento secreto” , que le permite expresar interés en hasta nueve amigos de Facebook (o seguidores de Instagram). Si ambos se caen bien, recibirán una notificación que les informará. (“Probablemente una de las mejores notificaciones de su vida”, dijo el gerente de producto Nathan Sharp a The Verge ).

Facebook Dating es gratis y no contiene anuncios ni compras en la aplicación.

“No queríamos incluir nada alrededor de deslizar o juegos”, dijo Sharp. “Facebook Dating se trata de conversaciones”.

La aplicación también está integrada con grupos y eventos de Facebook. Si las personas en un grupo en el que estás han creado perfiles de citas o si planean asistir a los mismos eventos de Facebook, podrían aparecer en tus partidos.

Con el lanzamiento de hoy, y un caso antimonopolio contra la empresa que se avecina , Facebook está intensificando la integración de Dating con Instagram. Al igual que en Tinder y Bisagra, ahora puede agregar opcionalmente un módulo a su perfil que muestre sus fotos recientes de Instagram. Y en los próximos meses, dice Facebook, también podrá agregar historias efímeras, tanto de Facebook como de Instagram, a su perfil. (Los detalles sobre cómo se verá y se sentirá esa integración no están listos para compartir, dijo la compañía).

Facebook Dating también tiene una función potencialmente poderosa para proteger la seguridad de los usuarios: puedes tocar un ícono de escudo para compartir detalles de una próxima cita con un amigo o familiar usando Facebook Messenger, así como compartir temporalmente tu ubicación en vivo. De esa manera, podrán vigilarlo cuando conozca a una nueva persona.

Con el lanzamiento de hoy, Facebook Dating ahora está disponible en 20 países. Además de los Estados Unidos, ahora vive en Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Laos, Malasia, México, Paraguay, Perú, Filipinas, Singapur, Surinam, Tailandia, Uruguay y Vietnam.

El producto llegará a Europa a principios del próximo año, dijo Facebook.

¿Pueden las citas de Facebook tener éxito? La compañía dice que su investigación muestra que el 40 por ciento de las personas no están satisfechas con su aplicación de citas actual (¡parece baja!), Y el hecho de que Facebook haya llevado el producto a 20 países en menos de un año sugiere que ha sido popular entre los primeros usuarios.

La compañía no compartió ninguna estadística, pero está al tanto de los compromisos y matrimonios que han tenido lugar entre las personas que se conocieron en la aplicación, dijo Sharp.

