La “Antítesis” de Valentina se estrena este viernes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cantante pop-urbana Valentina nos trae su nueva canción, acompañada de un video musical que simula una producción backstage de una rodaje dentro de las tareas habituales de una artista, desde donde “confiesa” todo lo que duele y deja una ruptura amorosa.

Producida por Elliot Justo y Okeiflou, “Antítesis” viene como una revelación para Valentina que compuso esta canción junto a Miguel Berra y Laura López Pérez:

“Antítesis es ese nosotros que nunca se dio. Una canción que viene de un corazón roto recuperándose… Porque todavía te sueñas con esa persona aunque sabes que no te hace bien” dijo la artista, quien amplió explicando unas letras, que a su corta edad, dejan ver una madurez emocional que le permite transmitir sus sentimientos: “Muchas noches pensándolo, en el insomnio que no te deja ni respirar, sabiendo que él no es para ti… eso es esta canción, que se remonta a los recuerdos que solo hacen una pregunta… qué hubiese sido”.

El pegajoso tema que se vuelca al pop, lleva el estilo irreverente de Valentina, quien hace despegar su carrera con su constante propuesta y trabajo de calidad, con producciones audiovisuales de corte internacional y potable para todos los mercados musicales.

“Antítesis” de Valentina está disponible en todas las plataformas digitales desde este viernes 29 de octubre junto a su vídeo oficial que estará en el canal oficial de Valentina en YouTube.

