La antijuridicidad o la esencia del delito (X)

Composición del juicio de la antijuridicidad:

¿De qué se compone la antijuridicidad en cuanto juicio de reprobación? ¿Unicamente de la reprobación del acto (desvalor de acto)?

Hay actos que en sí, y al margen de la voluntad del agente, sólo son movimientos corporales (caso de la tentativa imposible); en estos casos, ¿se fundamenta la antijuridicidad exclusivamente en la reprobación del movimiento corporal, es decir, hay antijuridicidad por el sólo hecho de ser un movimiento corporal dirigido a la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico? Si así fuere entonces habría antijuridicidad por la sólo reprobación del acto (desvalor de acto) e independientemente de que sea posible o no lesionar o poner en peligro el bien jurídico protegido. Y no habría necesidad, tampoco, del carácter indiciario que ofrece la lesión o la puesta en peligro de ese bien jurídico como resultado de esa causa que es el acto del agente.

¿Es esa la composición del juicio de reprobación? La respuesta dependerá de la concepción que se tenga de las normas de cultura. Hay dos concepciones: la imperativa y la valorativa. Para la concepción imperativa las normas de cultura determinan conductas ya que ellas prohíben realizar acciones u omisiones y no prohíben resultados. La lógica consecuencia de esta concepción es la de considerar que la reprobación recae solamente sobre la actividad del agente.

Por el contrario, para los partidarios de la concepción valorativa las normas de cultura prohíben resultados y no actos. La también lógica consecuencia de esto es que se considere el resultado (lesión o puesta en peligro del bien jurídico) como aquello sobre lo cual recae el juicio de reprobación con exclusividad (desvalor de resultado).

En mi opinión para llegar a la solución correcta hay que desplazarse a una posición intermedia o, más bien, ecléptica, pues no puede haber reprobación del acto (desvalor de acto) si no hay reprobación de resultado (desvalor de resultado); y, a la inversa, no hay reprobación de resultado si no hay reprobación de acto. Cada uno de ellos sólo puede fundamentarse en referencia al otro. Cerezo ya había advertido esto cuando decía que el desvalor de acto “sólo puede fundamentarse en referencia a la lesión del bien jurídico, es decir, al desvalor de resultado“. (Cerezo, J.: en sus notas a la traducción de “El nuevo sistema del Derecho Penal. Una introducción a la doctrina de la acción finalista“ de Hans Welzel, págs. 44-45)

Francisco Muñoz Conde hace un enfoque satisfactorio sobre este asunto: “Ambos conceptos: desvalor de acción-desvalor de resultado, son igualmente importantes en la configuración de la antijuridicidad, ya que están perfectamente entrelazados, siendo inimaginables por separado. El valor o desvalor de una conducta supone siempre el valor o desvalor de un resultado. Así, por ejemplo, la prohibición de matar es una consecuencia de la protección a la vida… Lógicamente, los mandatos “no matar“, “no robar“, etc., sólo tienen sentido si previamente se reconocen los valores que los fundamentan: vida, propiedad, etc. Pero igualmente la protección a esos valores a través de la norma penal sólo puede conseguirse sancionando o prohibiendo las acciones humanas que puedan lesionar esos valores“. (Teoría general del delito, págs. 109-110-111) La lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tiene un carácter indiciario en base al cual ha de determinarse la realidad o no de la existencia de la antijuridicidad. Si se determina que el acto que provocó dicho resultado es antijurídico, ese resultado será también antijurídico. De manera que el juicio de la antijuridicidad recae sobre el acto y su resultado simultáneamente, y se compone, por ende, de una reprobación de acto y de una reprobación de resultado.

La antijuridicidad y la moral:

Lo jurídico es moral. Lo jurídico armoniza con la moral. Lo que es conforme a Derecho es conforme con la moral. Ahora bien, ¿se da la inversa, es decir, lo inmoral es siempre antijurídico? No, lo inmoral será antijurídico siempre y cuando el juicio esté referido a un “bien jurídico“ cuya lesión o puesta en peligro viole la norma de cultura que exige respeto para ese bien jurídico. Si no está referido a un “bien jurídico“, sino a un “valor“ social que no tenga esa categoría, el acto podrá ser inmoral, pero no antijurídico. La esfera del Derecho es más pequeña que la de la moral. Es decir, la esfera de la moral abarca la esfera del Derecho. Pero la esfera del Derecho no abarca la esfera de la moral. La moral exige respeto para el Derecho. ¿Lo antijurídico es siempre inmoral? La interrogante no es nueva. El italiano Pappalardo, tratando de darle originalidad a la “Terza Scuola“, tocó el asunto y afirmó: “…el “ilícito penal“ es y deber ser también ilícito moral…“ (Ferri, Enrique: Principios de Derecho Criminal, pág. 62) Pero Ferri tampoco aporta nada nuevo sobre el particular, se limita a hacer el citado señalamiento. De ambas citas dos preguntas surgen al aire:

a)¿La antijuridicidad “DEBE SER“ ilícito moral, esto es, inmoral?

b)¿Todo lo antijurídico es “CASI SIEMPRE“ inmoral?

Las correspondientes respuestas son:

a)La antijuridicidad no debe ser, “ES“ inmoral.

b)La antijuridicidad no es casi siempre inmoral, “ES SIEMPRE“ inmoral.

El también italiano Enrique Pessina igualmente se muestra partidario de que lo antijurídico implica inmoralidad: “…delito: en cuanto este infringe el Derecho en alguno de sus preceptos, lleva consigo una ofensa a la ley de la moralidad que gobierna la intención humana, y es al mismo tiempo una perturbación material llevada a la existencia o a la actividad de los seres jurídicos. Este doble aspecto de mal moral y material está sometido también a la condición de variabilidad, según las diversas sociedades o los varios grados de civilización en que el delito aparece“. (Elementos de Derecho Penal, pág. 301)

Los ciudadanos, los miembros de toda sociedad tienen no sólo el deber jurídico, sino también el deber moral de cumplir con las normas que permiten la convivencia civilizada en la sociedad de que forman parte. Aparte de otras razones particulares, como la Moral, de modo general, exige respeto para el Derecho, si el agente infringe el Derecho infringe también la moral. De donde resulta entonces que lo antijurídico es siempre inmoral, es decir, que el acto antijurídico será siempre un acto inmoral.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

