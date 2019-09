La antijuridicidad o la esencia del delito (VIII)

Los positivistas:

El gran genio del Derecho Penal Enrique Ferri trata con desdén y burla la teoría de Binding, y con la agilidad de su pluma para desplegar con sencillez certera sus asertos plantea aspectos contestatarios de la tesis del Maestro alemán. “Como ejemplo monumental de este bizantinismo técnico-jurídico, debe recordarse la famosa teoría de Carlos Binding “sobre las normas y su infracción“ (1872). Traducida en palabras corrientes, la parte esencial de esta teoría, insiste en el descubrimiento de que “las normas“ son reglas jurídicas existentes por sí y que pertenecen al Derecho no formulado en leyes: constituyen “un orden puro, no motivado, y sobre todo no motivado por una sanción penal“.

De aquí resulta que la ley penal no constituye una orden o mandato, sino un principio justificativo de la “relación jurídica“ entre quien pretende la aplicación de una pena y el delincuente que ha transgredido el “deber de obediencia“. Resultando, según Binding, que quien comete un delito infringe, no la norma punitiva escrita en la ley, sino el precepto (mandato o prohibición) que está fuera de la ley. De modo, que para Binding, el Derecho penal tiene sólo función sancionadora de las normas existentes en otras ramas del Derecho.

Has cometido un homicidio: pero con ello no has infringido la ley que castiga al homicida con algunos años de reclusión! No; tu hecho delictivo consiste en haber desobedecido la norma que contiene el “orden puro“ no matar, sobreentendida en el artículo de la ley penal (y que yo no sé en qué otra rama del Derecho esté establecida…en espera de la ayuda sancionadora del Código Penal). Y pensar que se han gastado ríos de tinta en pro y en contra de esta teoría de Binding, que un jurisconsulto romano o un criminalista clásico, como Romagnosi o Carrara, e incluso un hombre de buen sentido resolvería diciendo que quien comete una acción, castigada con una pena, porque prohibida (ya que no estaría castigada si fuera…permitida), infringe…la ley que contiene inseparablemente el precepto y la sanción! ¡Y perdiendo el tiempo en semejantes discusiones se pretende construir la única y verdadera ciencia jurídica, al sólo y verdadero derecho penal! (Principios de Derecho Criminal, págs.. 85-86)

¡Se equivoca Ferri!: el agente no infringe la ley penal: realiza el acto que ella sanciona. Su actividad se acomoda perfectamente en el molde del tipo legal. Como ya hemos hecho la glosa de este punto y porque creo que el Maestro italiano nunca profundizó en el conocimiento de la tesis bindingniana ni intentó conocer su evolución enriquecida por otros autores, no voy a extenderme en la respuesta al equívoco aserto ferriano. Pero él que preconizaba el método galileano debió de reflexionar semejante afirmación suya antes de plasmarla en un libro tan importante como es sus “Principii…“.

Por tratar de criticar acremente el método lógico-abstracto utilizado por la Escuela Clásica desbordó sus críticas haciéndolas caer en el plano de los epítetos. Pero al señalamiento cínico que hace en el paréntesis que contiene la cita que de él hacemos, y cuyo tenor refiriéndose a la norma “no matar“ es el siguiente: “… (y que yo no sé en que otra rama del Derecho está establecida…en espera de la ayuda sancionadora del Código Penal)…“, le voy a responder: el hecho de que la Carta Constititutiva de un estado reconozca el “derecho a la vida“ que tiene cada uno de sus ciudadanos, como lo hace la nuestra, traduce en el Derecho Positivo la norma “no matar al prójimo“.

Si todos tenemos derecho a la vida ello significa que “no debemos matar“ a nuestros prójimos, porque ello constituiría un irrespeto de ese derecho. Ese específico irrespeto está sancionado por el Código Penal. La consagración constitucional de ese derecho a la vida es un reconocimiento por parte del Estado de la norma “no matarás a tu prójimo“. Y el respeto de esa norma por los entes sociales y de las demás normas reconocidas por el Estado constituye la condición sine qua non para la vida en común o, lo que es lo mismo, en sociedad. Si ese respeto no existe entonces la convivencia ya no sería civilizada, sino violenta y caótica, y, por lo tanto, no sería ya eso convivencia, sino guerra (homo hominis lupus).

Toda vez que el Derecho regula y/o sanciona (en lo que al Derecho Penal respecta, este sólo sanciona, no regula), a través de un tipo legal lo hace con la finalidad de evitar la violación de una norma que el Estado de esa manera, es decir, a través del tipo legal en cuestión, confiesa que con esa sanción ha querido proteger. Y, por tanto, el Estado está reconociendo la norma de no dañar ese valor social, la cual norma es una norma de la cultura de la sociedad de que se trate. Esta es la tesis de las “normas de cultura“ de Max Ernesto Mayer.

El problema de Ferri radica en que él atribuye a la antijuridicidad el ser la resultante de una contradicción con la ley penal, perdiendo así de vista que el acto delictivo no contradice el tipo legal, sino que encaja en él (tipicidad). Así dice: “La antijuridicidad o ilicitud jurídico-penal de la acción delictiva constituye después la característica formal que deriva de su contradicción con la norma prohibitiva y punitiva de la ley“. (Principios de Derecho Criminal, pág. 369) Por esa vía el error de Ferri es de fondo: se atreve a sostener que la Antijuridicidad no es la esencia de la infracción.

En efecto dice: “Pero no es, como algunos autores sostienen un elemento del delito, ni tampoco su esencia -social y jurídica-, puesto que la esencia del delito está constituida por la violación de las condiciones de existencia social y de la moralidad media (delito natural) o por la violación de un derecho o bien jurídico tutelado por la norma penal (delito legal)“. (Principios de Derecho Criminal, pág. 369) Pero si precisamente las normas que exigen respeto a los valores sociales son “las condiciones de existencia social“, y esas normas son las normas de la cultura de la sociedad en cuestión.

La violación de esas “condiciones de existencia social“ son el injusto, y este referido específicamente a los bienes jurídicos es la Antijuridicidad. Los bienes jurídicos son valores sociales protegidos por el Derecho. Es decir, la violación de una norma de cultura que exige respeto para un valor social que ha sido elevado a la categoría de bien jurídico es la Antijuridicidad. Es por todo ello que la Antijuridicidad es la “esencia“ de la infracción penal.

Luis Jiménez de Asúa, interpretando el pensamiento del compañero de “Scuola“ de Ferri, Rafael Garófalo, sostiene que para éste el fundamento del Derecho lo son los sentimientos de piedad y probidad; que sobre ellos se edifican todas las ramas del Derecho. Así, para definir “el delito natural como ataque a los sentimientos altruistas de piedad y probidad en la medida media en que un grupo social concreto los posee, se remonta a normas prelegales, verdaderas normas de cultura“. (Jiménez de Asúa, Luis: Tratado de Derecho Penal, T. VII, pág. 1003)

Ferri más que nadie debió de ser el más enérgico defensor de la tesis de las “normas“, pues su cultivo del método galileano debió de conducirlo a ella, y, más lejos aún, a reconocer la tesis de Mayer que es de mayor vastedad, extensión y precisión que la de Binding.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

