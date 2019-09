La antijuridicidad o la esencia del delito (V)

Antijuridicidad material:

La vida en sociedad ha generado y genera necesidades que se convierten en intereses o valores sociales a los cuales se les denomina bienes jurídicos. Esos bienes son jurídicos porque cuentan para su protección con el Derecho. La puesta en peligro o la lesión de los mismos genera, globalmente considerado, un daño, que, dependiendo de su repercusión, puede afectar a la sociedad en general y/o a uno o varios individuos aislados, aunque no deja de perturbarla cual que fuere el sujeto sufridor del daño.

La preservación de esos bienes jurídicos es necesaria para la convivencia de los hombres en sociedad, de ahí el interés de esta en protegerlos. Por ello la norma imprescindible para lograr esa convivencia es la de “no dañar“ esos bienes jurídicos. Esa norma sustancial imperativa debe ser respetada tanto por la sociedad jurídicamente organizada (Estado y sus componentes), respecto de cada ciudadano, como por cada uno de éstos respecto de los demás y aún respecto de la misma sociedad. Es decir, la sociedad organizada no debe causar daños a los bienes jurídicos de los particulares. Ni un particular debe causar daño a los bienes jurídicos de otro particular; ni debe un particular causar daño a los bienes jurídicos de la sociedad.

Ese daño que uno de esos sujetos causa a un bien jurídico de uno de ellos da lugar, en principio, a la antijuridicidad. Ese daño viola la norma sustancial que permite la vida en sociedad: “no dañar“. Ya los romanos expresaban esta norma bajo la voz “neminen laedit“. Ese daño es, en principio, la antijuridicidad porque es contrario al Derecho, el cual se fundamenta sobre esa norma.

El Derecho surge como instrumento necesario para evitar y sancionar la violación de una norma cimentándose él (el Derecho), sobre esta. La sociedad busca evitar la violación de la norma reglamentando la actividad de los sujetos y/o amenazando con una sanción, la cual puede ser una reparación y/o una pena. Esa reglamentación y esa amenaza son o constituyen el Derecho.

Cada sociedad humana tiene una serie de valores que son los bienes jurídicos que buscar preservar, es decir, que no quiere que sean dañados. La norma “no dañar“ tiene así un vasto imperio de aplicación que al objetivarse en todos los bienes jurídicos constituye el conjunto de las normas de cultura de esa sociedad que reviste interés para el Derecho de la misma. De ahí la norma “no matarás“ (no dañar la vida de otro ser humano); “no difamarás“ (no dañar la fama de otro); y así sucesivamente.

El origen de los Diez Mandamientos de las Tablas de la Ley del pueblo hebreo es precisamente ese. Cada uno de los enunciados contenidos allí son normas:

1.- Amarás a Dios sobre todas las cosas.

2.- No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.

3.- Santificarás las fiestas.

4.- Honrarás a tu padre y a tu madre.

5.- No matarás.

6.- No cometerás adulterio.

7.- No hurtarás.

8.- No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

9.- No codiciarás la casa de tu prójimo.

10.- No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

Son normas resultantes de valores, considerando el respeto de su exigencia como esencial para la convivencia en común de ese pueblo. Respecto de algunas de dichas normas recuérdese la profunda vocación religiosa de dicho pueblo. Lo que se violenta entonces es la norma de respeto al bien jurídico en cuestión y no el tipo legal que sanciona esa violación.

La violación de la norma de cultura en cuestión es lo que se denomina “antijuridicidad material“. Pero no debe de confundirse esa violación con una violación pura y simple de un bien jurídico, sino que esa violación de ese bien jurídico debe hacerse en circunstancias tales que socialmente sea reprobada, pues si no es socialmente reprobable entonces esa violación es beneficiosa para el orden jurídico y, como tal, se justifica. Por ello nos parece completamente fuera de foco la opinión de Eugenio Cuello Calón en el sentido de que la antijuridicidad tiene un aspecto “material integrado por la lesión o peligro para bienes jurídicos“. (Derecho Penal General, pág. 311) La lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico es el objeto o el resultado de una actividad, hemos dicho ya. Una actividad antijurídica puede lograr una de esas situaciones: pero también lo puede lograr una actividad jurídica. De donde resulta confirmado entonces que esa lesión o esa puesta en peligro no es el contenido material de la antijuridicidad.

Si la ley pune una actividad específica es porque la misma está prohibida. Los tipos legales de modo extremadamente excepcional especifican “se prohíbe“ tal o cual actividad. Generalmente lo que en ellos se lee es “tal o cual actividad se sanciona con…“ Cuando esta situación se produce es porque la prohibición se presupone. La Carta Sustantiva proclama o establece todo un catálogo de derechos que son los bienes jurídicos que constituyen esos derechos. Leoncio Ramos reconoce esta verdad cuando refiriéndose al homicidio dice: “…esa ley que define el delito de homicidio, para luego sancionarlo por otra disposición, ha querido proteger un derecho, trocándolo así en un bien jurídico; aquí, el derecho a la vida“. (Notas de Derecho Penal Dominicano, pág. 285) El respeto de esos bienes jurídicos y de otros reconocidos en disposiciones adjetivas constituye la base de la convivencia social.

Toda vez que implícita o expresamente se reconozca un derecho se está consagrando una norma de comportamiento consistente en la exigencia de respeto a un bien jurídico específico. Esa exigencia de respeto que hace la sociedad a través del Derecho respecto de los bienes jurídicos es generalmente implícita desde el punto de vista del tipo legal, y puede asumir la forma o el carácter de una prohibición o de un mandato, según el caso. O sea, la exigencia puede ser una prohibición o un mandato, generalmente implícitos (esta implicitud a que nos referimos es desde el punto de vista legal, hemos dicho).

Las normas de cultura de una sociedad son normas de comportamiento de los miembros de esa sociedad para respetar los valores o bienes jurídicos de dicha sociedad. También existen normas de cultura en una sociedad que jurídicamente son irrelevantes por no estar los valores respecto de los cuales ellas exigen respeto reconocidos por el Estado a través del Derecho.

