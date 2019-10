La antijuridicidad o la esencia del delito (IX)

El Código Penal no, pero el Código Civil sí se refiere a la antijuridicidad:

No anduvo lejos, sin embargo (o a pesar de lo dicho en las primeras líneas de este escrito), el legislador francés de principios del siglo XIX que elaboró el Código Civil napoleónico. En efecto, el Art. 1131 del Código Civil francés y del nuestro reza: “La obligación sin causa, o la que se funda sobre causa falsa o ilícita, no puede tener efecto alguno“. Y el Art. 1133 del mismo Código dispone: “Es ilícita la causa, cuando está prohibida por la ley, cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres“.

Son sorprendentes estos señalamientos legales del Código Civil francés a la luz del siguiente planteamiento de Max Ernesto Mayer: “El ordenamiento jurídico reconoce implícitamente como justo lo que se reputa como tal según las buenas costumbres, exigiendo de los tribunales la aplicación de las normas de cultura en cuanto han sido reconocidas por el Estado“. (Tratado de Derecho Penal, A. T., págs. 51 y sigs., y 286 y sigs.)

¿Eran esas dos disposiciones legales los dos peldaños necesarios para edificar la teoría de la antijuridicidad en Francia? Evidentemente que sí. Aunque por su enclavadura en el Código Civil parecen estar referidas exclusivamente al ámbito del Derecho Civil, ello no es así. La antijuridicidad, hemos señalado, tiene un carácter común a todas las ramas del Derecho. Además obsérvese que en el Art. 1133 del Código Civil se dice que la “ilicitud“ (= antijuridicidad) existe cuando la situación es contraria al orden público. Las infracciones penales son contrarias al orden público: ¿no son entonces “ilícitas“ (= antijurídicas), a la luz del referido Art. 1133?

El orden público es un “orden valioso“, es decir, un orden de “valores“ elevados a la categoría de “bienes jurídicos“ en tanto cuanto son “intereses protegidos por el Derecho“. Lo relativo a la mención que hace el Art. 1133 sobre lo de la prohibición por la ley es lógico que así se haya hecho ella, pues para esa época la teoría de la tipicidad no había tenido desarrollo alguno y no es sino en tiempos más o menos recientes cuando tal cosa se logra. La Sociología tampoco había alcanzado suficiente desarrollo como para hablar de las “normas de cultura de una sociedad“.

Si los penalistas franceses hubiesen reparado en el Art. 1133 de su Código Civil es muy, pero muy probable que Francia y no Alemania se hubiese llevado el mérito en el desarrollo de la teoría de la antijuridicidad. Todavía al día de hoy los autores franceses de Derecho Penal están extremadamente atrasados en este punto de la Dogmática de tan capital importancia. Tanto lo están que ni siquiera están al nivel de Garraud que escribió su Traité a principios del siglo XX. Así, por ejemplo, Robert Vouin, que es uno de los más modernos autores de ese país, se limita a decir: “El elemento injusto o no-justificación de los hechos es un elemento puramente negativo de la infracción. Su estudio conduce al de los hechos justificativos“. (Manuel de Droit criminel, págs. 148 y 173)

Aunque enclavada en el Código Civil, la disposición del Art. 1133 de este tiene, a mi juicio, un carácter general. Por el contrario, la del Art. 1131 del mismo sí tiene un carácter específico, pues se refiere concretamente a las obligaciones, es decir, está referida únicamente a las obligaciones.

Carácter objetivo de la antijuridicidad:

La antijuridicidad tiene un carácter estrictamente objetivo. Lo que significa que el juicio de reprobación que ella es recae sobre el acto humano con independencia del aspecto subjetivo que implica el análisis de la personalidad del agente que lo realizó. Luego, lo que ha de determinarse es la relación de contradicción entre el Derecho (sus fundamentos y fines), y el acto del agente. El Derecho desaprueba lo que es contrario a sus fundamentos y fines. Es por ello que el crimen o el delito cometido por un elemento no deja de ser antijurídico, es decir, sigue siendo un crimen o un delito porque la antijuridicidad no depende de la personalidad del que lo realiza, sino de la condición de ser contrario al Derecho.

Un acto antijurídico no es tal porque quien lo cometa sea una persona psíquica o espiritualmente normal, sino porque ese acto contraría al Derecho. Este carácter objetivo de la antijuridicidad no fue comprendido ni por el legislador francés (pese al Art. 1133 del Código Civil), ni por el legislador dominicano, pues el Art. 64 del Código Penal de ambos países reza: “Cuando al momento de cometer la acción, el inculpado estuviese en estado de demencia, o cuando se hubiese visto violentado a ello por una fuerza a la cual no hubiese podido resistir, no hay crimen ni delito“.

Es decir, ambos legisladores creen que la demencia y la fuerza irresistible son aspectos negativos de la antijuridicidad, esto es, causas de justificación, cuando en realidad la demencia es una causa de inimputabilidad; la fuerza material irresistible una causa de “ausencia de acto“, como se le llama en la Dogmática moderna; y la fuerza moral irresistible una causa de inculpabilidad. Estos errores no han sido todavía debida y completamente subsanados por la Doctrina y la Jurisprudencia.

Así, por ejemplo, la Corte de Casación dominicana equivocadamente interpreta el Art. 64 del Código Penal al pie de la letra y, consecuencialmente, deniega la posibilidad de existencia de responsabilidad civil en caso de infracción cometida por un demente (BJ No. 612, pág. 1376, Julio de 1961). El crimen o el delito cometido por un demente es reprobable del mismo modo que lo es si fuese cometido por un imputable, ahora bien, quien no puede ser objeto de reproche es el demente, pero su acto sí. Es el mismo caso del menor sin consciencia de sus facultades: su acto es antijurídico, pero él no es imputable. Todo lo relativo a las causas de inimputabilidad y de inculpabilidad lo trataremos en otra oportunidad. Este no es su lugar. Como colofón citemos a Reinhart Maurach: “…la antijuridicidad es un juicio sobre el acto, no sobre el autor“. (Lehrbuch, All. Teil, págs.. 262-263)

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

