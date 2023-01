La antijuridicidad de la medida de los pasajeros en los motores y su ineficacia en la seguridad pública

*Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo ,(UASD), magíster en derecho civil procesal civil contemporáneo especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario magíster en seguridad y Defensa Nacional, doctorando en derecho administrativo iberoamericano, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa RD, Coordinador de la Asociación Dominicana de derecho Procesal Constitucional y Presidente Fundador de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales. Docente e investigador en materia de Derechos Humanos

El pasado viernes día de reyes, la sociedad dominicana se despertó con varios acontecimientos: los niños disfrutando sus juguetes de regalos, la antesala de un fin de semana largo y que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunciaba en aras de pretender garantizar la seguridad publica anunciaba que se va limitar a una sola persona el traslado en motocicletas en un intervalo de horas de las noche y madrugada.

En esta oportunidad dada a mi vocación de seguidor de Fray Antón de Montesinos vuelvo a clamar en el desierto frente a la disposición del INTRANT, adelanto que dicha medida al parecer no fue consultada con la comunidad de analistas y asesores en materia de Seguridad Publica y temas jurídicos, -de la cual me honra en pertenecer- y si fue discutida con los autoproclamados expertos en seguridad, egresados de algún centro de estudios superiores que nadie conoce pero que lo titularon con esa expertis y como batallón mediático continuamente se ponen creativos para realizar opinión mediática y crear políticas de securitización que solo serían aplicables en el mágico mundo que reside en sus cabezas y empujan a los tomadores de decisión a asumir disposiciones que por ineficaces deben revocarlas.

Dado a la multiplicidad de aristas para desmontar la errática y posible anticonstitucional prohibición, analizare dicho anuncio, -ya que no se ha materializado la misma- desde 2 ámbitos el primero desde el punto de vista normativo y el segundo del aspecto de Seguridad, adelantando que la restricción a más de una persona en una motocicleta no resolverá nada en primer lugar porque su aplicabilidad no es posible porque la constitución permite la libertad de tránsito salvo las regulaciones que la misma y las yeyés establezcan; la ley lo único que prohíbe es más de dos personas en una motocicleta y segundo porque eso lo que permitirá que los delincuentes cambien de horario y de método de transporte

En el aspecto constitucional, en nuestra carta magna en su articulo 46, reside el derecho a la libertad de transito del cual se deprende también la movilidad por el territorio nacional y en todo horario, salvo restricciones que se planteen en estados de excepción o como ha dicho nuestro tribunal Constitucional, que sean regulado por manato de ley, algunos artistas de la creatividad jurídica dirán que la libertad de transito es para el desplazamiento peatonal, ya que hacerlo en un medio de transporte requiere licencia, pero lastimosamente para el abanderado de esa tesis, que es el maestro Cándido Simón, el texto constitucional no discrimina entre desplazamiento entre a pies o en vehículo de motor.

El derecho Fundamental a la libertad de tránsito tal como lo ha expresado el Tribunal Constitucional, no es un derecho fundamental absoluto ya que está regulado por ley, pero para tranquilidad de lo que apostamos a que es antijuridica las preatenciones del Intrant como órgano regulador, la norma que regula el transito terrestre en el país refiere solo limitante al desplazamiento en motocicletas, la primera a que no pueden tener menos de 8 años y en contradicción a la pretendida resolución, en su articulo 78, limita la cantidad de personas que pueden ser hasta dos, al señalar textualmente “No podrán transportarse más de dos personas, incluyendo al conductor en una motocicleta”, ósea que la ley si permite que circulen dos personas a bordo de el indicado medio de transporte.

En relación a que va a mitigar la criminalidad en el país porque los delincuentes andan en horas de la noche, como una patrulla, para realizar actos de robos en la vía pública, seré un tanto escueto y analítico.

Ojala que en el Centro de análisis de datos de Interior y Policía, que dirige el experto en Seguridad Daniel Pou se sincere y sin maquillar ni buscar excusas baratas presente el índice de criminalidad y la tasa de homicidios y raterismo y así quienes tienen el deber de garantizar la Seguridad Publica, determinen a que hora se producen los hechos de raterismo, -que si no mal recuerdo se había dicho que habían disminuido, que de no ser así los responsables de encaminar hasta el más alto nivel informaciones ajenas a la verdad deben pagar las consecuencias por eso, porque si el raterismo y la criminalidad han disminuido no se necesita adoptar esas medidas-, Volviendo a la restricción de la circulación de motocicletas y a la seguridad Publica, eso será ineficaz porque en primer lugar porque la circulación de victimas en ese horario es un tanto reducida, el flujo de personas es en horario diurnos, otra causal que no permitirá que impacte en la reducción de la criminalidad es que lo que provocara que los delincuentes cambien de medio de transporte o de cantidad de motocicletas para el “patrullaje delincuencial”, en este sentido recordemos -ya que a los expertos, asesores y directores les encanta replicar realidades foráneas- que en Colombia a raíz de la guerra contra el cartel de Medellín, se tomo una medida muy similar a esta y lo que provoco fue que los sicarios bajo el mando de J.J. Velásquez y “Pipina” cambiaran de tipo de medio de transporte y utilizaban hasta bicicletas.

Además, no existe un preámbulo factico que nos permita saber algunas cosas como por ejemplo la temporalidad de la medida, porque supongamos que, si el órgano regulador tiene esa competencia, porque tiempo será dicha medida, porque hasta los estados de excepción son provisionales, si habrá algún perfil para las detenciones, porque no imagino una pareja de esposos o una madre con su hijo siendo detenidos por ir camino su casa.

Finalmente ojalá busquemos como sociedad y Estado encaminar la aplicación de medidas que si permitan la disminución del índice de criminalidad además que en el cerrito de la calle doctor Delgado escuchen a quienes si conocen de la temática, se permitan asesorar para que este 2023, podamos disfrutar de la Seguridad Publica que los dominicanos merecemos, sin actos administrativos lesivos ni excesos ni violaciones de derechos humanos, así de simple como dice mi profesor el Mayor General Adriano Silverio.

Por Juan Manuel Morel Pérez*

Relacionado