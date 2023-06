La antesala del fenómeno del Niño y el calentamiento global nos pueden matar

La temperatura fisiológica del cuerpo humano es de 36 a 37º C, y la adecuada del medio ambiente para mantener el equilibrio debe oscilar entre 18 y 24º C. Otro elemento en esa dinámica, es la sensación térmica individual percibida, que se traduce como el grado de frio o calor que no depende de la temperatura que marca el termómetro, sino de otros factores ambientales como son la humedad, la velocidad del viento. De ahí que muchas veces se tiene la sensación de 43 º , 45 º, 50 º grados con una temperatura realmente entre 30°C, 35°C y nos sentimos ahogándonos o abochornados como dicen en España.

Lamentablemente en la medida que el hombre se ha ido desarrollando, también ha crecido el irrespeto y agresión hacia el planeta, provocando el famoso cambio climático y el calentamiento global, con repercusiones negativas hacia la madre naturaleza a todos los niveles, y el impacto en la vida humana, animal y vegetal. De ahí resultan varios fenómenos extremos y fuera del ritmo normal de la tierra, dando como resultados, inundaciones, sequias, huracanes, terremotos, maremotos, tormentas, estaciones extremas entre altas temperaturas y fríos intensos y por supuesto un festival de enfermedades virales, bacterianas, por hongos, transmitidas por vectores como el dengue, la malaria, Ébola, fiebre amarilla y por parásitos intestinales, con mención especial sobre la gran pandemia COVID-19, sin precedentes en este siglo que nos ha dejado un sabor amargo sobre la globalización de la muerte, por una causa común, todavía sin mucha explicación y que todavía merece atención.

Hoy, frente a una ola de calor agobiante fuera de su estación natural, con predicciones de ir en aumento y persistencia por varios meses, se les recomienda asumir las medidas preventivas y salvadoras, para no llegar a las conclusiones funestas que ocasionan en los seres humanos las altas temperaturas. Ese gran calor, puede provocar alteraciones en la piel, que es la primera expuesta, sudoración excesiva en principio, cefalea, crisis asmáticas, descontrol de la presión arterial, trastornos de ansiedad, calambres, agotamiento, debilidad, cansancio, confusión, el mencionado golpe de calor, y deshidratación por desajustes en los procesos celulares, cuando no se reponen los líquidos y electrolitos perdidos, en la misma proporción. Según la severidad de la deshidratación se puede desencadenar hasta la muerte del paciente principalmente niños, ancianos y los adultos con morbilidades.

En esta temporada elija permanecer bajo sombra, espacios aireados naturales o acondicionados, ropas frescas de algodón, si realiza ejercicios que sean moderados y sobre todo hidratación con agua mineralizada, ingesta de frutas frescas, y de comidas ligeras. ¡La tierra sigue gritando su crisis!

POR ROSEL FERNÁNDEZ LEREBOURS

*La autora es doctora en medicina, bioanalista, salubrista, inmunóloga, bioquímica, pasada decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la UASD.

