La amistad significa para mí una bendición, porque el amor de los amigos y por los amigos hace posible que nuestras vidas sea un regalo, en la amistad hay algo de sublime, porque son los ángeles que nos muestran el camino cuando estamos ofuscados y de golpe nos traen devuelta a la realidad, son ellos los que celebran nuestras alegrías como las propias, los que nos hacen reír y llorar juntos, los que nos hacen olvidar nuestras tristezas o por lo menos la cambian de intensidad, son los que van de nuestra manos, muchas veces sin mediar palabras, cuando entienden que estar presente es suficiente, cuando no hay palabras para aliviar el dolor…

Los amigos son parte fundamental en nuestro equilibrio vital, en cada uno de ellos a través de los años han dejado en nosotros grandes enseñanzas, en algunas ocasiones nos contagian de sus cualidades y nos han conducido por el sendero de la mesura, nos adueñamos de la sencillez de algunos, de la alegría, del conocimiento, de la cordura, de la generosidad, del buen humor de muchos, otros nos regalan parte de sus locuras, algunos nos arrastran a sus pasiones, y otros nos contagian de su credo, porque hemos visto reflejado en ellos la presencia de Dios.

Tengo amigos del alma, que por diversas circunstancias no nos frecuentamos, pero permanecen presentes en mi corazón y han calado en mí de tal manera que es imposible olvidarlos y mi gratitud hacia ellos es ilimitada y para toda la vida, tengo amigos de una fidelidad asombrosa que me han acompañado en todos los trayectos de mi historia de manera invariable, tengo amigos de infancia que permanecen en mi con la misma pureza de la inocencia , a esos les llamo mis consentidos, tengo amigos de adolescencia y de juventud que estuvimos juntos en nuestros despertares y esos están tan ligados a pasado, que son como mi segunda piel.

Tengo amigos muy queridos de la universidad con los que cargamos juntos nuestras mochilas y con los que juntos construimos nuestra independencia y caminamos juntos hacia nuestros sueños…imposible olvidarlos, también tengo amigos de mucho significado para mí, que en algún momento por serias diferencias nos hemos distanciado, no obstante prefiero conservar de ellos todo lo bueno y hermoso de nuestra amistad, aun cuando no sea posible restaurarla, tengo pareja de amigos con los que caminamos juntos la historia de nuestras vidas, hemos visto nuestros hijos crecer y esa amistad se mantiene intacta al pasar el tiempo con el mismo amor y la misma intensidad.

Hay amigos que nos llegan por otros amigos, más sin embargo hemos tenido tanta empatía que pareciera que los conociéramos de toda la vida, hay amistades que nacieron en los ambientes de trabajo, con los que pasamos gran parte de nuestras vidas, y ha sido el nido de muchos de mis grandes amigos…esos se han hecho indispensables y aunque no estemos juntos en el día a día , esa amistad crece con los años… hay otros que llegaron en nuestra edad madura, pero no por ellos menos intensa, esos tienen un enorme significado para mí, porque con su grandeza y desinterés nos muestran el significado de dar sin esperar nada a cambio.

Hay amigos con quienes compartimos afinidades y gustos y son con los que podemos compartir nuestras pasiones, y nuestras visiones de la vida, ..hay amigos que son nuestros referentes que cuando el panorama esta confuso y nos han facilitado las mejores decisiones de nuestras vidas, hay amigos que son divertidos que estar con ellos es reír, es cantar, es compartir copas, es bailar son esos amigos que sacan un chiste hasta de las tristezas y honestamente sin estos me faltaría hasta el aire, hay amigos que compartimos la misma fe, que con sus oraciones son los protagonistas de los prodigios que han sucedido en mi vida! Hay amigos que nacen en el núcleo familiar y nos permite ser amigos de nuestros hijos a pesar de la barrera de los años y eso es un verdadero milagro y uno de los más grandes logros de nuestras vidas.

A todos ellos que sin mencionarlos saben quiénes son, gracias por el sublime privilegio de tenerlos en mi vida, a ustedes les tengo una deuda de gratitud por el amor desinteresado, por la calidez de sus abrazos, por el aliento que me han brindado, por sus sonrisas, por las lágrimas compartidas, por la fidelidad de tantos años, por el humor, por permitirme compartir mis diferencias de criterios y expresarme libremente, por ayudarme a crecer, por la paciencia en mis arrebatos, por su silencio cuando no hay palabras que calmen el dolor, gracias de todo corazón, porque sin ustedes la vida no tendría el encanto que me hace vibrar y que me hace compartir mis sentimientos, aminorar las penas y disfrutar juntos de nuestros mejores momentos.