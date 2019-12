La alianza desleal del PNVC & PLD da credibilidad a Trujillo

El proyecto de nación para rescatar la República Dominicana en las manos de Ramfis D. Trujillo sigue enfrentando grandes obstáculos para las próximas elecciones de mayo del 2020. Desde noviembre 20 de este año, la Junta Central Electoral (JCE) ha recibido el depósito de una alianza a nivel municipal entre el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Esta alianza que fue rechazada varias veces por el nieto de Trujillo y luego fue sometida por el presidente del PNVC Juan Cohen, confirma que el gobierno quiere difamar la candidatura presidencial de Ramfis.

La única razón que esta alianza representa importancia en la palestra pública y política del país, es porque pone en descrédito o duda el plan de gobierno del nieto de Trujillo.

El Ideario Ramfista que arropa un plan de gobierno con ideas de las mejores democracias del mundo, tanto de los Estados Unidos, como varios países europeos, que está buscando la restauración del fallido estado dominicano. Este es el único proyecto político de oposición que representa a los dolientes del país, para establecer un cambio radical y necesario en el gobierno.

Ramfis ha demostrado ser el político más coherente en su plan ambicioso de gobierno y que necesita urgentemente la sociedad. Este discurso sigue calando en aquellos que entendemos que el país tiene que salir de la mala administración del partido de gobierno. Por esta razón, los morados están buscando la manera de empañar su proyecto político y engañar al pueblo.

Lo que se ha visto en varios medios de comunicación nacionales es que usualmente no reportan la mayoría de las actividades proselitistas del proyecto presidencial Ramfis 2020, pero dan rápidamente a relucir la noticia de la alianza municipal del PNVC & PLD. Lo que no han reportado es que este ha sometido a la Junta Central Electoral (JCE) una impugnación para desarticular la alianza con el partido de gobierno. El fallo final de la demanda de impugnación en contra de esta alianza se dará a conocer por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el próximo viernes tres (3) de enero del 2020.

Todavía más admirable es que Ramfis ha establecido que solo hay dos opciones con esta situación:

Primero: La impugnación o cancelación debe ser aprobada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Junta Central Electoral (JCE) para que este siga como candidato presidencial con el PNVC. No habrá una alianza entre estas dos fuerzas políticas ya que apoyar al PLD en las próximas elecciones significaria una catástrofe para los ideales de restaurar la nación.

Segundo: Si la alianza entre el (PNVC) y (PLD) no es cancelada por el (TSE) & (JCE), Ramfis D. Trujillo podría asumir la candidatura presidencial independiente. La nueva Ley Electoral mantiene la disposición que permite la presentación de candidaturas independientes en todos los niveles de elección, incluyendo la presidencial como lo deroga Ley Electoral 275-97.

Ramfis D. Trujillo tiene todos los requerimientos establecido por la Ley Electoral 275-97 a nivel de una candidatura presidencial independiente. Por ejemplo cuenta con un padrón electoral que sobrepasa los 600 mil electores, presencia de locales políticos en casi todo el país, en sus 31 provincias y 1 Distrito Nacional, los cuales a su vez están subdivididos en un total de 158 municipios y 231 distritos municipales.

Sin importar si usted está de acuerdo o no con el proyecto político de Ramfis 2020, se debe destacar que es la primera vez que un candidato presidencial es coherente o pragmático tanto en su discursiva y sus acciones políticas. Ramfis no está buscando la ruta más fácil para postularse a la presidencia del país, este está siguiendo la opción que no incluya la convergencia de los políticos corruptos. Esto solo le da más credibilidad a su plan de gobierno y sus intenciones de reivindicar su apellido para restaurar la democracia del país.

Este está demostrando que sus valores e ideales políticos son firmes y que no se desdoblan por las mañas y trabas que le impone el poder. Sin duda, ahora las clases de principio democrático e ideales patrióticos vienen del nieto de un dictador para ponerse la ñoña y ser el segundo presidente del país con el apellido Trujillo.

Por Elvin Dominici