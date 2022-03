La Alcaldía de Yamasá lleva su “Cabildo Abierto” a la comunidad de La Gina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con la presencia de los nueve regidores y la vicealcaldesa de Yamasá, Jaquelin Paez, en representación del alcalde Ramón -Neno- Bisonó y de decenas de munícipes, entre ellos el diputado Román de Jesús Vargas, se realizó el sábado la sesión ordinaria de “Cabildo Abierto”, en la comunidad La Gina de ese municipio.

Durante la sesión, en la que participó toda la zona de La Gina, que incluye los sectores El 7, La Majagua, Cuance, Río Verde, El Llano, La Javilla, Mayiga, Piedra Azul, Arroyo Rancho y El Avión, entre otras comunidades, se aprobaron varias soluciones a problemáticas que presentaron algunos de los presentes.

Dentro de las aprobaciones de la Sala Capitular están el aporte al Torneo de Baloncesto de La Trinitaria, varios tubos a la comunidad de Los Mosquitos para la instalación del servicio de agua, la reparación de la cancha de La Gina, colaboración a varias personas para construcción de viviendas, y la colaboración para la construcción de una capilla en Río Verde.

Comisión

También se formó una comisión para evaluar la compra de motores o camión para la recolección de los desechos sólidos de Yamasá, y el levantamiento del cuartel y las aceras y contenes de la Gina, entre otras solicitudes que fueron aprobadas por la Sala Capitular, que preside el regidor José Enrique Heredia.

Durante la sesión, los regidores y la vicealcaldesa hicieron énfasis en que no podían aprobar una situación que no pudieran cumplir, debido a que algunas solicitudes tenían precios muy elevados y no eran competencia del Ayuntamiento.

Heredia aseguró que el alcalde Neno Bisonó tiene “las mejores intenciones” en que las cosas se hagan bien y los fondos que entran a la Alcaldía lleguen a cada zona del municipio Yamasá.

Mientras, algunos de los presentes valoraron como positivo que estas sesiones se estén realizando por zona, y consideraron que así hay una relación más estrecha entre el Ayuntamiento y las comunidades.-

Por Genara Sánchez

