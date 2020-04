La agricultura, redención social y económica

Si recorremos al país vemos la enormes riquezas naturales dispensadas por Dios en nuestros valles y montañas arropadas por nubes fecundantes e irrigadas por ríos, arroyos, cañadas, lagunas y muchas de ellas por sistemas de riegos artificiales legados de nuestros ancestros, pero espanta el contraste entre nuestros tesoros naturales y el atraso y la penuria económica en que vivimos, sin dudas responsabilidad combinada de nuestra gobernanza más la lentitud en el progreso tecnológico y educativo a pesar de nuestras formidables condiciones para el cultivo.

Hay que retomar la reforma agraria para mejorar la producción y acabar con la pobreza y el hambre y en lo posible exportar los excedentes. Desde hace décadas nuestra población crece vertiginosamente hacinada en los cordones de miseria citadina mientras nuestros predios rurales son abandonados, los hasta ahora invasores haitianos “pacíficos” son urbanos, los alimentos escasean, los salarios son magros con un estancamiento real de más de 20 años y la gran mayoría dominicana carece de una ingesta nutritiva de calidad.

Esos cambios estructurales impuestos por la globalidad y el neoliberalismo privatizador, promotor de desarrollo industrial, el turismo y la explotación de nuestros recursos naturales y humanos, pero apuntalada en bajos salarios y estimulante de las inmigraciones, ahora no tenemos las factorías azucareras y esas hordas de ex cañeros constituyen un enjambre de informales cuyos ingresos no alcanzan para suficiente comida de calidad. Nuestra burocracia hipertrofiada se olvida de que la mejor expresión de la justicia social es el adecuado salario.

La administración pública clientelar crece enormemente, carecemos de divisas y vivimos permanentemente al borde de la devaluación, no se respeta a la autoridad, no se hace culto a la patria, carecemos de sentido de la productividad.

Es hora de modernizar nuestro país, hay que dejar la enconada lucha por el control de la cosa pública, hay que salir del primitivismo y la barbarie, es hora de deshacer los vestigios coloniales y encarrilarnos por derroteros de progreso y moralidad,

Hay que levantarse de la ruina y enfocarnos en la producción agrícola, pecuaria, industrial y minera con ecuanimidad, sin alocarnos con dizque solamente un 3% de los ingresos del oro para RD, no podemos vivir de espaldas a la estrategia nacional de desarrollo y a los objetivos de desarrollo del milenio.

En el campo reside nuestra prosperidad y ésta se logra explotando nuestras riquezas agrícolas, nuestro país es un privilegiado paraíso de fertilidad, es hora de tecnificar y mecanizar la agricultura e integrar a los campesinos a la vida civilizada, con asistencia técnica, maquinarias, préstamos bancarios, materiales agropecuarios, servicios rurales integrados y todos los estímulos posibles, dado que nuestro terruño y su clima alcanzan con creces para vivir con holgura, nuestro país será grande y rico cuando en nuestros surcos se pueda leer en un golpe de vista el emblema: PLANTACIONES Y RESES.

Por Edgar Marcano

