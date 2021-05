La adquisición de un derecho de propiedad inmobiliario

En el devenir de los tiempos siempre ha resultado un deseo para cualquier ciudadano la adquisición de una vivienda, dicha adquisición está condicionada a la capacidad monetaria que presente el ciudadano. En miras de poder lograr dicho objetivo el Estado por igual juega un rol prioritario, pero no absoluto, pues el marco constitucional de la república dominicana le otorga al Estado la responsabilidad de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda, esto mediante la promoción de planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.

En los últimos años se ha podido observar como el Estado ha ejecutado distintas políticas públicas a los fines de poder otorgar el acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada, adicional a esto distintos programas a los fines de lograr la reducción del déficit habitacional, pero hay quienes han mal interpretado el alcance del artículo 59 de nuestra constitución, la cual tipifica el derecho a la vivienda, le otorga al Estado la responsabilidad de fomentar el acceso a dicho derecho mas no así otorgar dicho derecho, siendo esto una práctica normal aplicada a finales de los años 80 e inicio de los 90, especialmente en los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer, la práctica del estado era otorgar la vivienda, más la mayoría de dichas entregas no cumplían con un requisito indispensable que tipifica nuestra carta magna, propiedad inmobiliaria titulada, la cual pues le permite el acceso al crédito en caso de obtener una propiedad titulada, siempre y cuando la misma no esté condicionada alguna afectación.

Es indispensable que la persona interesada en la adquisición de su propiedad depure su derecho antes de ejecutar cualquier transacción, lo primero es requerir a la persona copia del documento que acredita su derecho de propiedad, una vez obtenido dicho documento pues proceder con la debida diligencia, contratar los servicios de un especialista o en su defecto proceder a realizar la investigación a través de los medios de consulta habilitados, la unidad de consulta de la jurisdicción inmobiliaria le permite consultar el estatus del inmueble pero a los fines de tener un documento oficial es importante requerir por ante el registro de títulos donde figura el inmueble una certificación de estado jurídico del inmueble, esto a los fines de poder contar con un documento oficial emitido por el registro de títulos donde se haga constar la situación registral del inmueble, por igual es prudente verificar el plano catastral del inmueble para constatar que lo que le están vendiendo corresponde a la ubicación del documento suministrado.

Por último, una vez a mano toda esta documentación y constatado que el inmueble no presente ninguna afectación que luego de su adquisición le genere situaciones pues puede proceder con la suscripción del acto de compra venta a los fines de luego obtener su certificado de título.

Noel R. Báez Paredes

Docente/Consultor Jurídico