La actriz y cantante Ann-Margret publica nuevo disco de Rock a los 81 años

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La actriz y cantante estadounidense de origen sueco Ann-Margret, que saltó a la gran pantalla en los años 60 con películas como «Viva las Vegas», que coprotagonizó con Elvis Presley, publicará el próximo viernes, a sus 81 años, su disco «Born To Be Wild» (Nacida para ser salvaje).

La cantante, que nació el 28 de abril de 1941, colabora en su trabajo con artistas veteranos del rock como el cofundador de The Who Pete Townshend, el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, y Lee Rocker y Slim Jim Phantom del grupo rockabilly Stray Cats.

Ann-Margret interpreta clásicos como «Born To Be Wild» o «Bye Bye Love», además de otros éxitos como «Volare», «Rockin’ Around the Christmas Tree» o «Rock Around the Clock».

La actriz, que en su día fue apodada «la Elvis Presley femenina», saca su nuevo disco en compact disc y en vinilo. En este último formato pone a la venta también tres canciones: Born To Be Wild, Rockin’ Around the Christmas Tree y Splich Splash.

La discográfica Cleopatra la presenta como una de las más brillantes estrellas de Hollywood de la que destacó, además, su trabajo con Elvis Presley en Viva Las Vegas, la película musical Bye Bye Birdie, que protagonizó en 1963.

El diario The New York Times le dedica un especial en el que destaca que «con 81 años, Ann-Margret está finalmente viviendo su sueño de Rock and Roll».

