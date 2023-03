La actriz dominicana Magnolia Núñez es nominada en la X edición de Premios PLATINO

La interprete está nominada en el reglón Mejor Interpretación Femenina a raíz de su participación en el largometraje Carajita

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA) representante de los Premios PLATINO en el país, dio a conocer el listado de las obras nominadas de los distintos renglones o categorías de la X edición de los Premios PLATINO que se celebrarán el próximo sábado 22 de abril en el Palacio Municipal IFEMA Madrid.

Entre las actrices nominadas en el renglón Mejor Interpretación Femenina se encuentra la dominicana Magnolia Núñez por Carajita, junto con las chilenas Aline Küppenheim por 1976 y Antonia Zegers por El castigo y la españolas Laia Costa por Cinco lobitos y Laura Galán por su participación en Cerdita.

Magnolia desde siempre ha expresado la importancia que tiene para ella ponerse en la piel de personajes complejos que la reten como profesional y su participación en Carajita junto con todo el elenco, no fue la excepción.

“Me interesa seguir teniendo papeles que dejen un mensaje al público”, afirmó la actriz en un reportaje recientemente publicado por el periódico Diario Libre en 2023, al recordar que su trabajo en Carajita resultó ser un drama que pone sobre la mesa temas familiares difíciles de tratar.

El proceso de aprendizaje de Magnolia inició en el teatro Latino en New York y esto la llevó a seguir sus estudios en la escuela Stella Adler Acting Conservatory donde consiguió sus primeros trabajos actorales en el cine independiente, según el mismo reportaje.

La actriz, también, actuó en las series de televisión norteamericanas NCIS New Orleans y Zero Zero Zero.

Sobre los Premios PLATINO

Los Premios PLATINO son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Cuentan con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, WAWA y las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, así como con la colaboración de patrocinadores como Iberia, Volvo, LaLiga, ¡Hola!, AIE, TNT, Movistar+, RTVE o Agencia EFE; y aúnan a los grandes talentos de las industrias de los 23 países iberoamericanos para ensalzar a las producciones y a los creadores más destacados de cada año con veintitrés galardones y un Premio PLATINO de Honor.

Sobre EGEDA DOMINICANA.

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA) es una sociedad de gestión colectiva incorporada de conformidad a lo establecido en la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, que representa a los productores audiovisuales y cinematográficos del país y del extranjero en la ordenación y defensa de los usos que los terceros realizan de sus obras como titulares de derechos de propiedad intelectual; en la representación y auspicio de productos y servicios que agreguen valor al quehacer audiovisual, así como en el desarrollo del sector cultural al que pertenecen los productores acreditados.

