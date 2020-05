La aclaración de la UNPHU tras denuncia de estudiantes de cobro por graduación cancelada

View this post on Instagram

🔔 Aviso a los graduandos . . Les informamos que el monto pagado por concepto de graduación corresponde al derecho a grado y a la emisión del título. _ En caso de que el graduando no desee recibir su título en la próxima semana como está programado; sino que prefiera graduarse en una ceremonia en la universidad, podrá optar por participar en cualquiera de las cuatro graduaciones que la universidad celebre durante el año, cuando las circunstancias actuales lo permitan. _ Vicerrectoría Académica. #SomosUNPHU #GraduacionUNPHU #PrevencionUNPHU #UnphutrabajadesdeCasa