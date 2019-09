La Academia, la institución del fútbol de Santiago

Comparte esta noticia

Juan Carlos Vidal, director de la institución habla de los logros en sus 16 años que tiene la escuela

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. Para nadie es un secreto que el futbol es el deporte más popular del mundo y República Dominicana es un país que está siendo observado muy de cerca por países con tradición futbolista, debido al crecimiento de su Liga Dominicana de Fútbol (LDF) y el desempeño de los jugadores dominicanos en la misma.

La Academia, dirigida por Juan Carlos Vidal y Kiara Arbos, no es ajena al crecimiento de este fenómeno, ya que hace 16 años se convirtió de una pasión a un club de futbol en el cual diariamente practican cientos de futbolistas en categorías desde baby futbol y hasta juveniles, con la ilusión de llegar a ser un jugador profesional o conseguir una beca universitaria en el país o en Estados Unidos.

Juan Carlos Vidal comenta como La Academia ha llegado a ser un club referente en República Dominicana y cuáles son las claves del éxito y crecimiento de su club de fútbol.

“Todo comenzó en el Instituto Iberia de Santiago como un juego, y hoy es el trabajo que todos desean, trabajar haciendo lo que te gusta, hace el día a día más simple”, narra Vidal, quien fue gerente general del Cibao FC de la LDF.

¿El crecimiento tan grande de tu escuela a qué se debe?

“Al día de hoy después de 16 años tenemos en el Instituto Iberia uno de nuestros campus. Además de las oficinas principales de La Academia, donde Víctor José Martínez, el director del colegio y gran propulsor de La Academia nos acogió en sus instalaciones deportivas, nos aconsejó y aconseja hasta el día de hoy”, agrega Vidal.

¿Siempre me asombro cuando veo una publicidad de La Academia, todas las sucursales que promocionan, cuántas son y dónde?

“Si, hemos crecido mucho gracias a Dios y al apoyo de los patrocinadores. Saga Restaurant en la persona de Augusto Reyes y familia es nuestro patrocinador oficial desde hace muchos años. Así como McDonalds Santiago, con Maria Amelia Antuña, y no olvidar a todos los padres y directores de colegios que creen en el proyecto, ellos fueron y son fundamental en el club”, narra.

“Contamos con 6 campus en el Cibao; 5 en Santiago, Instituto Iberia, Colegio Cepoint, Colegio San Juan Bautista, Colegio Sagrado Corazón de Jesús y Colegio Intelecto, así como un campus en el colegio educare en Moca”, añade Vidal sobre sus canchas.

¿Cómo te repartes, porque tengo entendido que también estas en otras instituciones?

“Administrativamente, mi esposa Kiara Arbos la cual estuvo varios años trabajando en la Fedofutbol y en la LDF se ocupa de todo, yo ya no estoy trabajando directamente en el Cibao FC, aunque siempre estoy en contacto y apoyo en lo que necesiten, Cibao FC es mi club profesional en el país y mantenemos una muy estrecha relación”, sostuvo.

“Al día de hoy me concentro en La Academia y la Universidad Madre y Maestra PUCMM con la cual en este primer año fuimos campeones nacionales futbol 11 y futbol sala universitarios. Los 6 días a la semana, entreno en uno de los campus diferentes todos los días y los otros días, los entrenadores capacitados representan la institución. En todos los campus tenemos el mismo programa de entrenamientos y ellos son profesionales”, describe sobre el trabajo que hace dentro y fuera de su academia de fútbol.

¿A dónde quieres llegar?

“Tenemos los objetivos claros, queremos seguir siendo referentes en el futbol nacional y el 2019/20 será un año en el cual invertiremos mucho en establecernos dentro del crecimiento del club”, dice Vidal.

¿Quién admiras en el futbol dominicano?

“Al ingeniero Manuel Estrella, de Cibao FC. Para mí la visión que tiene y lo que Cibao FC ha logrado desde que decidió entrar a la LDF en el 2015 es impresionante, no estamos hablando solamente de los resultados, el estadio, los equipos de categorías inferiores, no había nada y hoy es el club referente en la LDF sin lugar a duda por su profesionalidad y compromiso con el futbol. Lo digo porque desde un principio estuve en la fase de construcción del equipo y entorno y no había nada, ni jugadores. Yo fiché a jugadores emblemáticos de medio país en poco tiempo, y siempre con la confianza del presidente”, concluye.

