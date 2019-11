La Academia de Hollywood homenajea a guionistas premiados con beca Nicholl

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- La Academia de Hollywood, la institución que cada año organiza los Óscar, celebró hoy una gala en Los Ángeles (EE.UU.) para rendir homenaje a los guionistas premiados este año con la beca Nicholl.

Los ganadores de esta beca en 2019 fueron Aaron Chung con “Princess Vietnam”; Karen McDermott con “Lullabies of La Jaula”; Renee Pillai con “Boy with Kite”; Sean Malcolm con “Mother”; y Walker McKnight con “Street Rat Allie Punches Her Ticket”.

Entre los guiones distinguidos hay desde una historia romántica entre dos mujeres a un drama ambientado en el conflicto bélico en Siria pasando por una mirada a la separación de familias de inmigrantes que tratan de pasar desde México hasta Estados Unidos.

El Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills (Los Ángeles) acogió hoy una ceremonia en la que se leyeron extractos destacados de los guiones ganadores.

Amandla Stenberg, Rosa Salazar, Wes Studi y Tyrese Gibson fueron los actores de Hollywood que interpretaron hoy esas pequeñas muestras de los guiones en directo y ante el público.

Además del premio en metálico, este programa educativo permite a los seleccionados escribir un guion que se pondrá en manos de productores y ejecutivos de la industria.

En esta ocasión, la organización recibió 7.302 guiones en total, de los cuales se eligieron, tras un largo proceso de deliberación, a 12 finalistas y, finalmente, a los cinco ganadores.

El presidente de la Academia de Hollywood, David Rubin, aseguró hoy en su discurso de introducción que esta beca creada en 1986 busca “identificar” y “animar” el talento en la escritura de guiones.

“Esta es una de mis noches favoritas en la Academia”, dijo Rubin en relación a la lectura en directo de pequeños fragmentos de los guiones que resultaron ganadores.

Una de las curiosidades de la velada fue ver subida en el escenario a Eva Marie Saint, de 95 años y una de las pocas leyendas que quedan vivas el Hollywood clásico y que, además, forma parte del comité de la beca Nicholl encargado de seleccionar qué guiones pasan a la siguiente fase y cuáles se quedan en el camino.

