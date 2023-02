La A – Z del Tránsito Dominicano-Señalización

Estamos de vuelta por éstas líneas, tras cuatro meses de ausencia, por compromisos de trabajo que no me permitían dedicarle las horas necesarias para compartir con ustedes a

través de ésta columna. Escribir estos artículos conlleva tiempo para planificar, redactar y editar, el cual, en esta ocasión, he podido encontrar ya que el interés de llevar conocimiento a

los que me leen es motivo suficiente y encuentra cualquier espacio.

El día de hoy trataremos el tema de la señalización vial, sus diferentes tipos, su importancia, necesidad de implementación y mantenimiento. Existen básicamente dos tipos de

señalizaciones, las verticales y las horizontales. Las señales viales verticales son aquellas que, como su nombre lo indica, se encuentran de forma vertical o “paradas” para que se pueda

entender mejor. Estas son las que indican las reglas de la carreteras o calles así como las condiciones del tráfico. Conteniendo símbolos o leyendas, estas señales pueden ser

informativas, reglamentarias o de advertencia de obras y peligro. Algunos ejemplos de señales viales verticales son las indicadoras de velocidad máxima, de pare, así como las de distancia

restante para llegar a una ciudad o pueblo. Una correcta señalización vertical aumenta el nivel de seguridad de las vías, ya que comunica rápidamente a los transeúntes las situaciones que

deben conocer durante su tránsito.

Por otro lado, están las señales viales horizontales, que no son más que aquellas que se encuentran en la superficie de las vías y están diseñadas para guiar a los conductores sobre

la posición y el uso correcto de las mismas. Las líneas pintadas en el suelo tienen un significado en base a su color y la forma intermitente o no en la cual se encuentran. Las líneas

amarillas tienen como objetivo separar los carriles de tráfico en sentidos opuestos o para dividir los carriles destinados a giros o cambios de dirección. Representan básicamente un muro el

cual no debe ser pasado para garantizar la seguridad en las vías.

Las líneas de tráfico blancas son un tipo de señalización horizontal que se utiliza para demarcar la carretera y separar el tráfico en sentidos opuestos o para delimitar los carriles de

circulación. Estas líneas blancas ayudan a los conductores a mantener una distancia segura entre sus vehículos y a mantener una dirección adecuada en la carretera. Además, las líneas

blancas pueden ser discontinuas o continuas, y pueden tener diferentes ancho y espaciado para indicar diferentes tipos de señalización, como un carril de maniobra, una zona de

adelantamiento o rebase, un carril de emergencia, etc.

Varias son las instituciones que tienen bajo su responsabilidad la señalización vial en las vías públicas. Corresponde a los gobiernos locales en los interiores de las ciudades o pueblos,

así como al MOPC en cuanto a las autopistas y carreteras, compartiendo esta responsabilidad en las autopistas troncales con el Fideicomiso RDVIAL.

Se realizan constantes cambios en las calles y avenidas de nuestro país, producto de las necesidades que van surgiendo día tras día. Se han implementado cambios en las

direcciones de las vías, se ha delimitado el espacio de parqueos pero queda pendiente la señalización correcta de los carriles. Todos hemos sufrido congestionamientos en calles que las

personas no conocen el espacio de un carril u otro simplemente por la falta de pintura que lo indique. También, la mayoría de nuestras calles carecen de letreros con nombres y con letreros

que indique la dirección que esta tiene. En el 2014 se inició un proyecto de Nomenclatura Vial y Numeración Domiciliaria en el Distrito Nacional, teniendo como propósito asignar un código a

los elementos urbanos susceptibles de ser contabilizados, nombrados y clasificados.

Se buscaba con esto poder localizar un terreno o vivienda (definir su dirección) por medio de un sistema de planos y letreros de calles que indiquen los números o los nombres de las calles y

edificios. Es evidente que esto ha quedado en el olvido, contribuyendo al caos en nuestras ciudades y pueblos. Sufrimos las secuelas del congestionamiento al transitar por nuestras vías por la falta de educación, la falta de consecuencias y por la falta de señalización. Una buena señalización trae mejores conductores, ya que a través de ella se transmite seguridad, educación y al mismo

tiempo, consecuencias.

Relacionado