La 42 del Capotillo: El santuario utilizado para realizar los teteos y un recurso para contar historias

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Para nadie es un secreto que la tan temible calle 42 del sector de Ensanche Capotillo en el Distrito Nacional, se ha convertido en un punto de encuentro frecuentado por cientos de personas para disfrutar de lo mejor del “teteo”.

Y quienes realmente han podido sacar provecho de esto han sido los exponentes urbanos, quienes se dirigen a ese lugar para hacer hasta sus videos musicales, pero también han estado presentes hasta extranjeros que quieren conocer un poco de la tan mencionada calle.

Y es que la definición de lo que es el “bajo mundo”, se refleja en ese ambiente ya que tiene todo lo que se puede disfrutar normalmente en una fiesta, llena de placeres, bebidas y sustancias.

Pero, además, su gente y situaciones ha sido inspiración de películas y cortometrajes.

Aunque en la generalidad que se sabe del Capotillo solo radica en pobreza, marginación y delincuencia, con la llegada de esta modalidad paso a paso está incluso siendo de interés turístico para quienes deciden tener a República Dominicana como destino vacacional y quieren palpar las realidades que se transmiten en los videos y fotografías que le han dado la vuelta al mundo. Ahora es una tarea pendiente para el Ministerio de Turismo, la Policía y otros sectores que pudieran aprovechar esto para mostrar la otra cara de Capotillo.

Ozuna “El Negrito Ojos Claros” y el Cherry Scoom en la canción “Bajé con trenzas”, utilizaron como locación el populoso Capotillo para la grabación de lo que en su momento se convirtió en un tema que duro varias semanas en tendencia. Hace pocos días, “El Negrito Ojos Claros”, retornó al sector para el registro audiovisual, donde sucedió un incidente con una bomba de gas lacrimógeno, pero nadie resulto herido en el suceso.

Con una multitud a sus espaldas, los artistas de origen puertorriqueño Anuel AA y Eladio Carrión lazaron un tema en conjunto llamado “North Carolina”, el cual tuvo como terreno la 42. Allí se podía observar muchas personas en motocicletas, con las carteras de nombre “cangureras” cruzadas en el pecho y la vestimenta que suele representar al género.

Los youtubers Capricornio TV y Alofoke fueron de los pioneros en impulsar contenidos para sus plataformas en barriadas donde por lo regular se clasificaban como “peligrosas”, adentrandose a explorar aventuras dentro de estas y también descubriendo nuevos personajes que terminaron siendo sonoros en redes sociales como Haraka Kiko, Yailin La Más Viral, Perversa y de lo más recientes “La Queen”, entre otros.

“Pasaje en Mano” es un creador de contenido de origen peruano que se ha dedicado a viajar por el mundo y hacer videoblogs de sus experiencias para mostrarles a su público, que equivale a 167,000.00 suscriptores y el video que realizó sobre la Zurza y el Capotillo tiene un total de 289,462 visitas en YouTube.

En lo que concierne a la fotografía y el cine, Sebastián Cabrera Chelín, lleva 10 años documentando las realidades, bellezas y tragedias del Capotillo, ya que se ha dejado inspirar de la diversidad situacional, Sebastián quien hizo una exposición virtual fotográfica del sector, la cual se puede encontrar en la página web de HolaPardo.com.

Cabrera Chelín hizo su primera visita al nombrado sector de la mano de sus amigos Mr. Molécula, Bad6 y Gabz, con quienes comparte pasión por el arte del grafitero, a esto se sumó “Guallate” quien ese entonces era parte del Capotillo Nasty Clan (CNC) una agrupación de “hip hop” que para en aquel entonces caía en el rango de lo catalogado como “underground”, pero CNC era muy destacada dentro de su gremio.

Al ser abordado por Listín Diario, Cabrera Chelín explicó que le motivó a tomar Capotillo como su locación idílica para desarrollar su arte y también contó cómo se sumergió en el ambiente del sector, incluso llegando a considerar a los moradores como su familia.

“A través de esos años mi inclinación en Capotillo fue pivotando desde un lugar para expresar mi arte en murales, a un lugar donde me inspiraba hacer fotos, videos y hasta una película “Bantu Mama” por Iván Herrera. Mi conexión con Capotillo es tan fuerte que les llamo sus habitantes, mi familia, mis amigos y personas con las que constantemente tengo conversaciones y que forman parte de mi vida”, detalló Sebastián.

Según Sebastián, a pesar de que Capotillo es calificado como “peligroso”, la gente que reside en el lugar tiene una esencia “pura y real”.

“Mi impresión en Capotillo es y ha sido la de un lugar que lo tildan como “peligroso”, pero con una idiosincrasia gráfica y cultural tan, pero tan gigante en donde todos sus habitantes son “reales” no aparentan, son ellos mismos sin importar que, en donde siempre he sido bienvenido con una sonrisa, que tiene piscinas naturales, una hermosura dentro de su desorden que es tan difícil de explicar, en fin es un lugar en donde ser tú mismo no es un problema, donde no emiten un juicio por quién y cómo eres y obviamente el arte se refugia en esos espacios de manera natural”, argumentó.

Pantalla grande. En el área del cine también nació “Princesa del Capotillo”, un film que este estuvo a cargo del cineasta Ángel García y contó con la participación de la actriz y cantante Heidy Brown junto con Yelitza Lora. “Capotillo” es el nombre de un cortometraje realizado por JJfilms y Barrio Films, hace nueve años, este se encuentra disponible en youtube.

