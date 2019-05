La ¨perversidad¨ de Bob Menendez y sus socios nacionales

Si la carta de Bob Menendez fue un acto desconsiderado e injerencista de parte de un senador de los Estados Unidos que debería, solo por la vergüenza ni siquiera permitir que se rebusque en su pasado reciente y la relación con la República Dominicana, sus declaraciones del día de ayer son el colmo de la ignorancia sobre la Constitución de su país, lo que demuestra que no estaba preparado para enfrentar la ola de rechazo que causó una acción a todas luces provocada por los desesperados del patio.

Porque la verdad es que no sabemos como un senador de tantos años, para su reelección tuvo que meterse todo el Partido Demócrata en New Jersey por el descrédito que causa la sola mención de su nombre, no conoce que también la Constitución de los Estados Unidos posee en su texto la forma y manera en que se modifica, son las llamadas ¨enmiendas¨, y que tampoco en su país se necesita lo que el llama ¨el voto directo del pueblo¨ para introducir cambios en el texto constitucional.

En la cuarta sección de la Constitución de Estados Unidos, articulo cinco, dice textualmente lo siguiente:¨Siempre que las dos terceras partes de ambas Cámaras lo juzguen necesario, el Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, o bien, a solicitud de las legislaturas de los dos tercios de los distintos Estados, convocará una convención con el objeto de que proponga enmiendas, las cuales, en uno y otro caso, poseerán la misma validez que si fueran parte de esta Constitución….¨.

En ningún lado dice la Constitución de Estados Unidos que para hacer alguna enmienda o modificación habría que someterla ¨al voto directo del pueblo¨, por lo que si en el razonamiento del señor Menéndez es una ¨perversión¨ que se plantee en República Dominicana una modificación constitucional de acuerdo al modo y manera en que indica nuestro texto, entonces las veintisiete (27) enmiendas que se han hecho a su propia Constitución también son una ¨perversión¨, porque tampoco se han sometido ¨al voto directo del pueblo¨.

Ahora, ¿habrá el señor Menendez sido engañado por su propio subconsciente al mencionar la palabra ¨pervesión¨?.

Porque si buscamos en el diccionario esta palabra, se define como: ¨acción de pervertir o pervertirse en los vicios o costumbres¨ y también ¨inclinación antinatural en los instintos o el comportamiento¨.Perversión viene del latín ¨pervertere¨ que significa invertir o dar vuelta, por lo que se relaciona con conductas no aceptadas socialmente.

La PERVERSION es una conducta que daña a terceros y debe ser tratada por especialistas en la conducta, casi siempre se asocia con aspectos sexuales porque se vincula a la búsqueda irracional del placer, a quienes tienen este tipo de conducta se les denomina PERVERSOS, que son individuos definidos como aquellos ¨que causan daño intencionadamente¨ y es uno de los adjetivos mas mas denigrantes para un ser humano.

Es decir, no sabemos porque Bob Menendez usa una palabra como perversión, que nos lleva a perverso y pervertido, cuando debería ni siquiera usar una palabra cercana a esta cuando piense o hable de la República Dominicana y el es el primero que lo sabe, ademas no tiene nada que ver con una propuesta de reforma constitucional ni nada que se le parezca.

Pero siguiendo con el tema político, que es lo importante, según vemos la Constitución de los Estados Unidos tiene una metodología particular para realizar modificaciones a su texto, son las denominadas enmiendas, incluidas a través de la historia y que muchas de ellas se deben a una situación particular en un momento determinado o forman parte de los derechos que fueron sumados a una Constitución proclamada en 1776.

Entre las 27 enmiendas, en la República Dominicana hemos hecho 39, se encuentra el derecho a portar armas, la libertad religiosa, la libertad de prensa, la libertad de transito, el derecho a la propiedad privada, el derecho a voto, la abolición de la esclavitud e incluso el que aquí llaman el ¨modelo norteamericano¨ de dos periodos y nunca jamas, que fue incluida como parte de la Constitución de Estados Unidos en 1951 como la XVII (vigésimo segunda enmienda), antes de esa modificación Franklin Delano Roosevelt se reeligió tres veces consecutivas, antes de esa fecha la reelección en los Estados Unidos era indefinida, tal como lo fue en nuestro país entre los años 1966 y 1994.

Entonces para nada es sostenible la tesis de Menéndez, de que sería lo que llama ¨perversidad¨, que en la República Dominicana, haciendo uso de las facultades que otorga la Constitución a nuestros legisladores, se someta un proyecto de ley para resolver los disparates que se agregaron en el 2010, como ese de celebrar dos elecciones con tres meses de intermedio, y el rabo que le engancharon como transitorio a un articulo donde solo falta ponerle el nombre propio Danilo Medina, para someter a un ciudadano a una exclusión de participación que solo lee afecta a el y no a sus iguales Hipolito Mejía y Leonel Fernandez.

Porque ese si seria un acto de perversidad, mantener el ¨ripio¨ constitucional en contra de Danilo, solo porque a un grupo minoritario dentro del Partido de la Liberación Dominicana, aliado a los adversarios tradicionales de ese partido, se le ha ocurrido que hay que sacar del medio al candidato mas popular de esa organización y a quien, en base al trabajo que ha realizado el cual nadie puede negar, se mantiene como la opción ganadora para las elecciones del 2020, esta iniquidad se le podría perdonar a la oposición, que para eso esta y es el motivo de su existencia, pero no a algunos miembros del PLD con su actitud agresiva e irresponsable.

No sabemos porque la actitud de Bob Menéndez, que cuando firmó esa carta quizás estaba pensando en aquel proyecto de los rayos X en los puertos dominicanos, se nos parece a la actitud perversa en contra del futuro del país que han asumido algunos de los parecen ser sus socios nacionales, porque un perverso según el diccionario, es ¨una persona que obra con mucha maldad, y lo hace conscientemente o disfrutando de ello¨, son tantas veces las que nos hemos preguntado en nuestro interior a leer tanta basura publicada en algunas cuentas de twitter, e

Solo que no sabemos que puede hacer un senador demócrata enfrentado al Presidente Donald Trump, hablando ¨plepla¨ de un país a donde ya no tiene transporte gratis en jet privado (el dueño de la aeronave esta en la carcel condenado por fraude al Medicare), a quien ponen a hablar como ¨ganso¨ para replicar lo que dice en los periódicos nacionales, eso es apuntar con una carabina vacía que no mete miedo a nadie.

¡Cuanta perversidad y manipulación!, creemos que lo mejor será complacer Menendez en mayo del 2020 cuando se exprese el pueblo con sus votos en las urnas, todo depende de una decisión. Esperemos.

Por Humberto Salazar

