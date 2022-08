Kyrie Irving tampoco está de acuerdo con la dirección de los Nets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Kevin Durant no es el único jugador de los Brooklyn Nets que no está nada satisfecho con el rumbo de la franquicia. La otra gran estrella del equipo, Kyrie Irving, habría respaldado a su compañero en su postura de poner en tela de juicio el trabajo del general manager, Sean Marks, y del entrenador jefe, Steve Nash.

De acuerdo con una información de New York Post, el base no soporta a ninguna de las dos personalidades, calificando a Nash de «terrible» y a Marks de «mal gestor». No obstante, el propietario de los Nets, Joe Tsai, compartió públicamente en su perfil de Twitter su voto de confianza en ambos cargos.

Los Nets desterraron a Irving del equipo durante gran parte del pasado curso a causa de su negativa a vacunarse contra el COVID-19 y las diversas restricciones locales a raíz de la pandemia. Todo el turbio ambiente que siguió al base jugó un papel importante en el descarrilamiento de la temporada y la solicitud de traspaso por parte de James Harden.

Irving ejerció su opción de jugador por valor de 36,5 millones de dólares para la temporada 2022-23 el pasado 29 de junio, apenas un días antes de que Durant solicitase el traspaso. Ahora, toda la situación se ha reducido a un tira y afloja entre Durant e Irving, por una parte, y Marks y Nash, por la otra, con Tsai como el encargado, en última instancia, de tomar la decisión definitiva.

